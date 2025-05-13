The Flowertown Players

The Flowertown Players

About the memberships

Season 49 Sponsorship Payment

Underwriter
$5,000

No expiration

Main Stage Season Sponsor Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Producer
$2,500

No expiration

Studio Series Sponsor Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Designer
$2,500

No expiration

Partial Main Stage Season Sponsor - 2 shows of choice Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Director
$1,000

No expiration

Season Program Sponsor Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Gold
$1,500

No expiration

Single Show Sponsor: Main Stage, Youth Production, or Summer Camp Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Silver
$1,000

No expiration

Single Show Sponsor: Main Stage, Youth Production, or Summer Camp Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Bronze
$500

No expiration

Single Show Sponsor: Main Stage, Youth Production, or Summer Camp Half Page Ad Width: 5.25 inches Height: 4.13 inches

Partner
$500

No expiration

Inclusive Night Sponsor for Shrek The Musical Full Page Ad Width: 5.25 inches Height: 8.25 inches

Community
$500

No expiration

Website Sponsor Company Logo with website hyperlink

Customized Sponsorship
$1,000

No expiration

