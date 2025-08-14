Sin Filtro: An evening with Paola Ramos

100 W 14th Ave Pkwy

Denver, CO 80204, USA

LAS VERDADES ECHO SPONSORS
$2,500
  • 2 Encuentro VIP tickets for your organization’s use—or to be awarded as scholarships to community members-your choice!
  • 4 Boletos (general Charla tickets) for your organization’s use—or to be awarded as scholarships-your choice!
  • Named as Las Verdades Echo Sponsors in all event materials, signage, digital promotions, and media outreach
  • Logo placement across all platforms and on-site event collateral
LES PADRINES DEL PUEBLO
$1,000
  • 2 Encuentro VIP tickets for your use—or to be awarded as scholarships to community members-your choice!
  • 2 General Admission Charla tickets for your use—or to be awarded as scholarships-your choice!
  • Transform your two General Admission Charla tickets to VIP for an additional $200
  • Acknowledged as a community-access underwriter in all Sin Filtro materials
