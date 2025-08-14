ES
La Cocina
Sin Filtro: An evening with Paola Ramos
100 W 14th Ave Pkwy
Denver, CO 80204, USA
LAS VERDADES ECHO SPONSORS
$2,500
2
Encuentro VIP
tickets for your organization’s use—or to be awarded as scholarships to community members-your choice!
4
Boletos
(general
Charla
tickets) for your organization’s use—or to be awarded as scholarships-your choice!
Named as
Las Verdades
Echo Sponsors in all event materials, signage, digital promotions, and media outreach
Logo placement across all platforms and on-site event collateral
LES PADRINES DEL PUEBLO
$1,000
