Montessori Learning Community Of Asheville Inc

Sponsor Page: Run It Back to 1981

💛 Community Supporter
$150
  • Name listed on sponsor banner
  • Social media thank you post
  • Complimentary Family Pack Ticket
    • • Up to 2 Kids Race Entries
      • Toddler Crawl participation (if applicable)
      • Block Party entry for up to 4 people total


    All block party activities included. No activity tickets required.

⭐ Community Activity Sponsor
$250

(Flexible and popular)

Sponsors may choose one featured area, such as:

  • Activity Area (Face Painting, Bubble Zone, Coloring Table, Planting Zone)
  • Music area
  • Food Tent (Lunch prepared by MLC, made possible by___)

Includes:

  • “This activity is brought to you by…” signage
  • Logo included on sponsor banner
  • Social media recognition
  • Complimentary Family Pack Ticket

    • • Up to 2 Kids Race Entries
      • Toddler Crawl participation (if applicable)
      • Block Party entry for up to 4 people total


    All block party activities included. No activity tickets required.

  • Name listed on website
🌟 Event Sponsor
$500

Supports the Fun Run & Block Party as a whole

Includes:

  • Logo placement on event signage and communications
  • Social media recognition
  • Opportunity to host a table/booth at the event
  • Complimentary Family Pack Ticket

    • • Up to 2 Kids Race Entries
      • Toddler Crawl participation (if applicable)
      • Block Party entry for up to 4 people total


    All block party activities included. No activity tickets required.

  • Website recognition

✨ Ideal for businesses wanting strong visibility without complexity.


🏆 Presenting Sponsor
$1,000
  • Event named
    “Fun Run & Block Party presented by [Sponsor Name]”
  • Featured recognition on social media (multiple posts)
  • Logo on event signage
  • Opportunity to host a table/booth at the event
  • Verbal recognition during event announcements
  • Complimentary Family Pack Ticket

    • • Up to 2 Kids Race Entries
      • Toddler Crawl participation (if applicable)
      • Block Party entry for up to 4 people total


    All block party activities included. No activity tickets required.

  • Recognition on our website for one year

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!