Chief 1106 Legacy Fund, Inc

Hosted by

Chief 1106 Legacy Fund, Inc

About this event

Sponsorships available for Golf Tournament

1031 Carriage Ridge Dr

Greensboro, GA 30642, USA

HOLE SPONSOR
$250

NAME OR LOGO FEATURED ON HOLE SIGNAGE (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 1, 2026)

BRONZE CHIEF
$950

TEAM SPONSOR. NAME OR LOGO FEATURED ON HOLE SIGNAGE & 4 PLAYERS (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 1,2026)

SILVER CHIEF
$1,500

BEVERAGE CART SPONSOR. LOGO FEATURED ON ALL EVENT SIGNAGE (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 01, 2026)

GOLD CHIEF
$2,000

ONE 4-PLAYER TEAM AND LUNCH SPONSOR. LOGO FEATURED ON ALL EVENT SIGNAGE (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 1, 2026)

PLATINUM CHIEF
$3,500

ONE 4 PLAYER TEAM, HOLE SPONSOR TABLE, RECONGITION ON ALL PRE TOURNAMENT ADVERTISING. LOGO FEATURED ON ALL EVENT SIGNAGE. (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 1, 2026)

DIAMOND CHIEF
$5,000

TWO 4 PLAYER TEAMS, HOLE SPONSOR TABLE, RECOGNITION ON ALL PRE TOURNAMENT ADVERTISING, LOGO FEATURED ON ALL EVENT SIGNAGE. (LOGO MUST BE RECEIVED BY APRIL 1,2026)

Add a donation for Chief 1106 Legacy Fund, Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!