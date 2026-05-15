Sporting Clays Shoot

About this event
Please list Captain in the first Team member spot.
Win a Beretta A400 Xcel 30" 12ga semi-auto Sporting Shotgun. Tickets are $20 each.
3 tickets for $50
Winner wins dinner for 2 at Ruth Chris Steakhouse
set of 5 tickets
set of 25 tickets
2 Complimentary Teams
Table for Advertising at Registration
Large Banner at Registration
Website Recognition
Plaque
1 Complimentary Team
Banner at Registration
1 Trap Sign
Website Recognition
Plaque
2 Complimentary Shooters
Banner at Registration
1 Trap Sign
Website Recognition
Plaque
Banner at Registration
Website Recognition
Plaque
18 x 24 Advertising Sign at Trap
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