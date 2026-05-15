Hosted by

Chesterfield County-Colonial Heights Crime Solvers

About this event

Sporting Clays Shoot

7945 Long Reach Rd

Providence Forge, VA 23140, USA

Shooting Team
$625
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Please list Captain in the first Team member spot.

Indivdual Shooter Ticket
$125
1 Raffle Ticket Beretta A400 Xcel 30" 12ga Sporting Shotgun
$20

Win a Beretta A400 Xcel 30" 12ga semi-auto Sporting Shotgun. Tickets are $20 each.

3 Raffle Ticket Beretta A400 XCEL 30" 12ga Sporting Shotgun
$50

3 tickets for $50

Side Match
$10

Winner wins dinner for 2 at Ruth Chris Steakhouse

50/50
$10

set of 5 tickets

50/50
$15

set of 25 tickets

Platinum Sponsor
$5,000

2 Complimentary Teams

Table for Advertising at Registration

Large Banner at Registration

Website Recognition

Plaque

Gold Sponsor
$2,500

1 Complimentary Team

Banner at Registration

1 Trap Sign

Website Recognition

Plaque

Silver Sponsor
$1,250

2 Complimentary Shooters

Banner at Registration

1 Trap Sign

Website Recognition

Plaque

Bronze Sponsor
$500

Banner at Registration

Website Recognition

Plaque

Trap Sponsor
$125

18 x 24 Advertising Sign at Trap

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!