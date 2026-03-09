St. Barnabas Festival Lenten Dinner

About this event
Filet of Sole with seafood stuffing. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dinner roll, dessert, water, soda, coffee or tea.
Lobster salad roll. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dinner roll, dessert, water, soda, coffee or tea.
Filet of Sole without stuffing. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dessert, water, soda, coffee or tea.
Mac and Cheese for Kids 5 and under.
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