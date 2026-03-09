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St. Barnabas Church Corporation

About this event

St. Barnabas Festival Lenten Dinner

1697 E Main Rd

Portsmouth, RI 02871, USA

Stuffed Filet of Sole
$17

Filet of Sole with seafood stuffing. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dinner roll, dessert, water, soda, coffee or tea.

Lobster Salad Dinner
$22

Lobster salad roll. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dinner roll, dessert, water, soda, coffee or tea.

Children's Fish Dinner up to age 12
$10
Gluten Free Fish Dinner
$17

Filet of Sole without stuffing. Dinner includes lobster bisque, rice, cole slaw, dessert, water, soda, coffee or tea.

Complimentary Kids Mac and Cheese Meal
Free

Mac and Cheese for Kids 5 and under.

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