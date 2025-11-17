David H. and Mary F. Tewksbury Family Association

Offered by

David H. and Mary F. Tewksbury Family Association

About the memberships

Tewksbury Family Association Memberships

Benefactor Donor
$500

Renews yearly on: June 30

Benefactor Membership:

  • Reflects the financial needs of the Association to keep and maintain Windhaven, beyond breaking even.
  • Stabilizes our financial future and fully covers operating costs including electricity, taxes and insurance.
  • Supports a maintenance reserve fund for anticipated recurring upkeep of a 200 year old structure.
  • Benefactor Donors can vote, attend annual and Board of Directors meetings, and serve on Association committees as members of the association.

NOTE: Memberships, Sponsorships, and Donations are not tax deductible

Sustainer Donor*
$250

Renews yearly on: June 30

Sustainer Membership:

  • Accounts for the Association's average yearly operating costs (i.e. breaking even), covering electricity, taxes, insurance, lawn care and minor maintenance projects. Sustaining donors support the year to year expenses of the association.
  • Sustainer Donors can vote, attend annual and Board of Directors meetings and serve on Association committees as members of the association.
  • *Sustainer donation amount may vary year to year based on projected funds required to meet the operating expenses of keeping Windhaven; including taxes, insurance, electricity and miscellaneous fees.

NOTE: Memberships, Sponsorships, and Donations are not tax deductible

Advocate Donor
$125

Renews yearly on: June 30

Advocate Membership:

  • Make a meaningful contribution to keeping the legacy of Windhaven in the Tewksbury family. This tier would cover five days of the operating cost of Windhaven.
  • Advocate Donors can vote, attend annual and Board of Directors meetings and serve on Association committees as members of the association.

NOTE: Memberships, Sponsorships, and Donations are not tax deductible

Supporter Donor
$90

Renews yearly on: June 29

Supporter Membership:

  • Contribute to keeping Windhaven in the family
  • Donation covers about four days of operating costs of Windhaven
  • Supporter donors can serve on Association committees, attend the annual meeting of the association and access Windhaven if eligible for association membership.
  • Supporter Donors do not have voting privileges.

NOTE: Memberships, Sponsorships, and Donations are not tax deductible

Patron Donor
$50

Renews yearly on: June 29

Patron Membership

  • Contribute to keeping Windhaven in the family
  • Donation covers about two days of operating costs of Windhaven.
  • Patron donors can serve on Association committees, attend the annual meeting of the association and access Windhaven if eligible for association membership.
  • Patron Donors do not have voting privileges.

NOTE: Memberships, Sponsorships, and Donations are not tax deductible

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