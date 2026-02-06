Vendor Application: 2026 Off-Main Manchester Experience

About this event
Secure your spot for the entire summer! This pass covers registration for all four 2026 dates: June 18, July 16, August 20, and September 17.
June 18th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).
July 16th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).
August 20th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).
September 17th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).
For registered 501(c)(3) organizations and community partners only.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!