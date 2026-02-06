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About this event

Vendor Application: 2026 Off-Main Manchester Experience

Purnell Pl

Manchester, CT 06040, USA

Save with Series Vendor Pass
$90

Secure your spot for the entire summer! This pass covers registration for all four 2026 dates: June 18, July 16, August 20, and September 17.

  • Includes: One (1) 10x10 vendor space for every event.
  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Policy: Full payment is required upfront. Season passes are non-transferable and non-refundable.
June 18th Vendor Fee
$25

June 18th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can be applied to a future date, as well.
July 16th Vendor Fee
$25

July 16th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can be applied to a future date, as well.
August 20 Vendor Fee
$25

August 20th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can b
September 17 Vendor Fee
$25

September 17th: Reserve one (1) 10x10 vendor space begins at 3:30 PM).

  • Requirements: You must provide your own tent, table, and tent weights (mandatory).
  • Note: Electricity is not provided.
  • Policy: Rain or Shine. Registration fees are non-refundable unless the event is cancelled by organizers. If the event is cancelled, your vendor fee can b
Nonprofit/Community Table
Free

For registered 501(c)(3) organizations and community partners only.

  • Includes: One (1) 10x10 space for outreach and information distribution.
  • Requirements: Must provide own tent, table, and weights.
  • Approval: Registration is subject to approval by RiseUP.
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