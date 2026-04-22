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Breaking Barriers with Assistive Technology

About this event

Walk for Words 5k 2026 Silent Auction

PHS Spirit Wear #1 item
PHS Spirit Wear #1
$50

Starting bid

Variety of sizes of apparel - 2 small t-shirts, 1 large long sleeve shirt, 1 medium long sleeve shirt, 1 medium pull over, 1 reusable bag.

PHS Spirit Wear #2 item
PHS Spirit Wear #2
$45

Starting bid

Variety of sizes of apparel - 2 small t-shirts, 2 large long sleeve shirts, 1 medium pull over

PHS Spirit Wear #3 item
PHS Spirit Wear #3
$20

Starting bid

Variety of Sizes of apparel - 1 large long sleeve t-shirt, 1 extra large long sleeve t-shirt

Nugget Basket item
Nugget Basket
$35

Starting bid

6 free meals (3 reg, 3 kids), 1 Chick-fil-A sauce, 2 Chick-fil-A cow plushies, 3 handmade crochet nuggets

Jack Stack Pack item
Jack Stack Pack
$65

Starting bid

$75 Gift Card Plus: Original Jack Stack BBQ Sauce, All Purpose rub seasoning, Jack Stack BBQ T-shirt, Souvenir Menu & Cups.

Switch Toy
$30

Starting bid

One lesson in how to switch adapt toys (must be redeemed in June)

AAC Basket
$45

Starting bid

AAC Bag, AAC Poster, AAC core boards, Two switch adapted toys, Two large AAC shirts

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!