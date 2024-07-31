Park Takeover Membership

Asóciate con Park Takeover como patrocinador comunitario.

Los patrocinadores reciben:

• Oportunidad de ser co-anfitrión

(taller, activación o sorteo)

• Reconocimiento en el evento

• Destaque en el sitio web + Resalte en el boletín informativo

• Negocio etiquetado en una publicación mensual de IG

• Una caja de comida de cortesía entregada mensualmente

• Informe de impacto trimestral + Visibilidad del objetivo de donación





Su patrocinio ayuda a proporcionar programación gratuita para jóvenes, acceso a alimentos y espacios comunitarios seguros durante todo el año.