Park Takeover

Park Takeover

Park Takeover Membership

Park Takeover Membership
$25

Mensual

Su membresía mantiene nuestros programas gratuitos y su familia conectada.

Community Sponsor
$250

Válido hasta 10 de marzo de 2027

Asóciate con Park Takeover como patrocinador comunitario.

Los patrocinadores reciben:

• Oportunidad de ser co-anfitrión

(taller, activación o sorteo)

• Reconocimiento en el evento

• Destaque en el sitio web + Resalte en el boletín informativo

• Negocio etiquetado en una publicación mensual de IG

• Una caja de comida de cortesía entregada mensualmente

• Informe de impacto trimestral + Visibilidad del objetivo de donación


Su patrocinio ayuda a proporcionar programación gratuita para jóvenes, acceso a alimentos y espacios comunitarios seguros durante todo el año.

