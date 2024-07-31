Park Takeover Membership

Acerca de las afiliaciones
Mensual
Su membresía mantiene nuestros programas gratuitos y su familia conectada.
Válido hasta 10 de marzo de 2027
Asóciate con Park Takeover como patrocinador comunitario.
Los patrocinadores reciben:
• Oportunidad de ser co-anfitrión
(taller, activación o sorteo)
• Reconocimiento en el evento
• Destaque en el sitio web + Resalte en el boletín informativo
• Negocio etiquetado en una publicación mensual de IG
• Una caja de comida de cortesía entregada mensualmente
• Informe de impacto trimestral + Visibilidad del objetivo de donación
Su patrocinio ayuda a proporcionar programación gratuita para jóvenes, acceso a alimentos y espacios comunitarios seguros durante todo el año.
