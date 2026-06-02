2026 Local Dance Collective Silent Auction

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Puja inicial
Value $150
Stay warm all winter.. Winner chooses color and size!
Puja inicial
Value $200
Dinner at any of the Destination Hospitality Restaurants: Aurum, Table 79, Periodic Table or Haymaker
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!