Steamboat Dance Theatre

Organizado por

Steamboat Dance Theatre

Acerca de este evento

2026 Local Dance Collective Silent Auction

¡Noche de Cita! item
¡Noche de Cita!
$60

Puja inicial

Town Hall Jacket item
Town Hall Jacket
$40

Puja inicial

Value $150

Stay warm all winter.. Winner chooses color and size!

Dinner for Two item
Dinner for Two
$55

Puja inicial

Value $200
Dinner at any of the Destination Hospitality Restaurants: Aurum, Table 79, Periodic Table or Haymaker

item
$475

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

item
$200

Puja inicial

item
$800

Puja inicial

item
$75

Puja inicial

item
item
$25

Puja inicial

item
$40

Puja inicial

item
item
item
item
item
$4,900

Puja inicial

item
item
item
item
item
$3,200

Puja inicial

item
item
item
item
item
$2,550

Puja inicial

item
item
item
item
item
$3,500

Puja inicial

item
item
item
item
item
$3,900

Puja inicial

item
item
item
item
item
$5,200

Puja inicial

item
$1,025

Puja inicial

item
item
item
$120

Puja inicial

item
$5

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!