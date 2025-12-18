Forever Fortunate Felines

Organizado por

Forever Fortunate Felines

Acerca de este evento

2026 Putts For Purrs Mini Golf Fundraiser

Skokie Adventure Park

3459 Oakton St, Skokie, IL 60076, USA

Sólo Admisión
$17
Otorga un boleto de admisión general al campo de mini golf.
¡Admisión Deliciosa!
$25
Otorga un boleto de admisión general más una bebida y una opción de comida. Bebidas: Café/té, agua y selección de soda. COMIDA: donut / pastel de desayuno (croissants/muffins), 1 bolsa de patatas fritas. Opciones veganas / sin gluten disponibles
Añadir una donación para Forever Fortunate Felines

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!