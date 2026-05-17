Membresías del Club de Fútbol Femenino de Harlingen

⚽ Membresía del Club Femenil de Fútbol de Harlingen ⚽

¡Forma parte de una comunidad donde las mujeres se unen para jugar, competir y crecer a través del fútbol! Nuestra membresía ofrece más que solo partidos: crea oportunidades para el acondicionamiento físico, el trabajo en equipo, las amistades y la competencia oficial afiliada al estado.





Tu membresía incluye:

✅ Partidos de liga los domingos por la tarde

✅ Afiliación oficial con el estado a través de TSSAS

✅ Acceso a ligas organizadas y competencia oficial

✅ Oportunidad de unirte como equipo o como jugadora individual

✅ Un ambiente de apoyo enfocado en diversión, condición física y conexión





📍 Campos Zavala | Harlingen, TX