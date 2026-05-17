Membresías del Club de Fútbol Femenino de Harlingen

Acerca de las afiliaciones
⚽ Membresía del Club Femenil de Fútbol de Harlingen ⚽
¡Forma parte de una comunidad donde las mujeres se unen para jugar, competir y crecer a través del fútbol! Nuestra membresía ofrece más que solo partidos: crea oportunidades para el acondicionamiento físico, el trabajo en equipo, las amistades y la competencia oficial afiliada al estado.
Tu membresía incluye:
✅ Partidos de liga los domingos por la tarde
✅ Afiliación oficial con el estado a través de TSSAS
✅ Acceso a ligas organizadas y competencia oficial
✅ Oportunidad de unirte como equipo o como jugadora individual
✅ Un ambiente de apoyo enfocado en diversión, condición física y conexión
📍 Campos Zavala | Harlingen, TX
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