Harmony Ridge Pto

Organizado por

Harmony Ridge Pto

Acerca de este evento

Annual End of Year Carnival! -> Carnaval Anual de Fin de Año!

52 N Robertsdale St

Aurora, CO 80018, USA

Entrada General (Preventa)
$15
Disponible hasta 11 may

Disfruta de todo el programa con acceso a todas las actividades principales. (No incluye tanque de agua, pie en la cara ni paseo en tren). Ahorra $5 por boleto si compras tu boleto antes del evento y aparte entras empezando el evento sin espera!

Entrada General
$20

Disfruta de todo el programa con acceso a todas las actividades principales. (No incluye tanque de agua ni paseo en tren).

Boleto de Comida
$5
El boleto incluye una hamburgesa/hot dog, sabritas y una bebida
Pie en la Cara
$1
Avientale un pie a la cara a tu maestro!
Tanque de Agua
$5

¡Esta es tu última oportunidad para mojar al Dr. Cohen!

¡O moja a tu maestro favorito!

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