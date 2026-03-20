Carrera Anual de Color Divertido de Husky

Acerca de este evento
$20 los niños ganarán una camiseta.
Por $35 los estudiantes ganarán una camiseta y gafas de sol.
por $45 los estudiantes ganarán una camiseta, gafas de sol y pañuelo.
Por $60 los estudiantes pueden ganar una camiseta, gafas de sol, pañuelo y botella de agua de acero inoxidable.
For $150 students earn a shirt, bandana, sunglasses, chalk, water bottle & raffle entry for grand prizes,
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