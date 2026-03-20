Ptsa Michigan Congress Of Parents Teachers And Students

Organizado por

Ptsa Michigan Congress Of Parents Teachers And Students

Acerca de este evento

Carrera Anual de Color Divertido de Husky

1255 S John Hix St

Westland, MI 48186, USA

Camiseta
$20

$20 los niños ganarán una camiseta.

$30
Camiseta y Gafas de Sol
$50

Por $35 los estudiantes ganarán una camiseta y gafas de sol.

Camiseta, Gafas de Sol y Pañuelo
$75

por $45 los estudiantes ganarán una camiseta, gafas de sol y pañuelo.

Camiseta, Gafas de Sol, Pañuelo y Botella de Agua
$100

Por $60 los estudiantes pueden ganar una camiseta, gafas de sol, pañuelo y botella de agua de acero inoxidable.

Shirt, Bandana chalk, Sunglasses, WaterBottle & Raffle Entry
$150

For $150 students earn a shirt, bandana, sunglasses, chalk, water bottle & raffle entry for grand prizes,

Participation
$10

Required To participate

General donation
$20
General donation
$35
General donation
$50
$100
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