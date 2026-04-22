Recepción de Celebración de Cierre de Noche

Únete a nosotros después de la actuación del sábado por la noche para una celebración especial post-show con artistas de MorDance, miembros de la audiencia y seguidores. Disfruta de vino, bocadillos ligeros y la oportunidad de reunirte en comunidad mientras celebramos el estreno de Unwritten. Una noche cálida y festiva para brindar por los artistas y experimentar la energía de la noche más allá del escenario.