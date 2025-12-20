<p>Proyecto CommUnity - Programa de Liderazgo para Mujeres de Color (WOC)</p>

Ofrecido por
Anual
El Programa de Liderazgo de Mujeres de Color tiene una cuota de membresía de $50. Todos los fondos recaudados irán directamente hacia la celebración de fin de programa, honrando el crecimiento, logros y comunidad construida a lo largo del programa. La accesibilidad financiera es importante para nosotros, si la cuota presenta una barrera, por favor avísanos.
$
