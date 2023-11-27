EMPACT One Foundation

EMPACT One Foundation

Cena de recaudación de fondos.

Plato de Pollo Frito
$15

Disfrute de nuestro sabroso pollo frito de firma servido con los siguientes acompañamientos: Nuestro arroz cargado de firma Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua

Plato de Lasaña
$20

Disfrute de un servicio de nuestra sabrosa y abundante lasaña servida con los siguientes acompañamientos: Ensalada de la firma, Pan de Ajo Fresco y Maíz en la Mazorca de Ajo Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua

Plato de Pescado Frito (Pescado del Día)
$18

Disfrute de nuestro sabroso pescado frito de firma servido con los siguientes acompañamientos: Nuestro arroz cargado de firma Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua Pescado del Día: Corvina, Merluza, o Platija

Plato de Espagueti
$15

Disfrute de un delicioso servicio de nuestro espagueti sabroso y abundante en nuestra firma servido con los siguientes acompañamientos: Ensalada de la firma, Pan de Ajo Fresco y Maíz en la Mazorca de Ajo Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua

Arroz Cargado
$12

Esto es un Servicio Completo

Brócoli al vapor
$5

Esta es una porción completa

Pan de ajo
$5

Esta es una porción completa

Elote con mantequilla de ajo
$5

Esta es una porción completa (2) elotes al horno

Ensalada Signature
$10

Esta es una porción completa

Ensalada de papa
$3

1 taza de nuestra deliciosa ensalada de papa

Ensalada de col
$3

1 taza de nuestra deliciosa ensalada de col

Buñuelos
$3
Rebanada - Tarta de manzana
$4

Tarta de manzana recién horneada

Jugo de zanahoria fresco
$5

Nuestro jugo de zanahoria fresco hecho a mano.

Té dulce/Lim'Nade
$3

Té dulce-Lim'Nade casero de JJ

Bottle Water
$2
Sweet Tea
$3

JJ's homemade Sweet Tea

Lem'Nade
$3

JJ's Fresh Squeezed homemade Lem/Nade

Añadir una donación para EMPACT One Foundation

$

