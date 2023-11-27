Cena de recaudación de fondos.

Ofrecido por
Disfrute de nuestro sabroso pollo frito de firma servido con los siguientes acompañamientos: Nuestro arroz cargado de firma Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua
Disfrute de un servicio de nuestra sabrosa y abundante lasaña servida con los siguientes acompañamientos: Ensalada de la firma, Pan de Ajo Fresco y Maíz en la Mazorca de Ajo Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua
Disfrute de nuestro sabroso pescado frito de firma servido con los siguientes acompañamientos: Nuestro arroz cargado de firma Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua Pescado del Día: Corvina, Merluza, o Platija
Disfrute de un delicioso servicio de nuestro espagueti sabroso y abundante en nuestra firma servido con los siguientes acompañamientos: Ensalada de la firma, Pan de Ajo Fresco y Maíz en la Mazorca de Ajo Bebida: Elección de Té Helado, Limonada, o agua
Esto es un Servicio Completo
Esta es una porción completa
Esta es una porción completa (2) elotes al horno
Esta es una porción completa
1 taza de nuestra deliciosa ensalada de papa
1 taza de nuestra deliciosa ensalada de col
Tarta de manzana recién horneada
Nuestro jugo de zanahoria fresco hecho a mano.
Té dulce-Lim'Nade casero de JJ
JJ's homemade Sweet Tea
JJ's Fresh Squeezed homemade Lem/Nade
