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Encanto Noche de Película!

2425 SW Vista Ave

Portland, OR 97201, USA

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Billete
$10

El billete incluye la entrada a la noche de cine, la cena y las palomitas. La cena es pizza, zanahorias, mandarinas y barra de helados.

Sponsor a Teacher/Intern Ticket
$10

This allows a Teacher or Intern to attend free of charge!

Sponsor a Family of 4
$40

This allows a family of 4 to attend free of charge. We are connecting with Ainsworth counselors to make sure ALL families feel invited and welcome.

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