Encanto Noche de Película!

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Acerca de este evento
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El billete incluye la entrada a la noche de cine, la cena y las palomitas. La cena es pizza, zanahorias, mandarinas y barra de helados.
This allows a Teacher or Intern to attend free of charge!
This allows a family of 4 to attend free of charge. We are connecting with Ainsworth counselors to make sure ALL families feel invited and welcome.
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