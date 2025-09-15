Evergreen United FC NFP

Evergreen United FC NFP

EUFC NFP Membresía Mensual

Membresía Mensual
$90

Mensual


Club de Fútbol de Viaje Juvenil Membresía Mensual



Nuestro club ofrece un programa de membresía mensual para hacer que la participación en el fútbol de viaje sea simple y asequible para las familias. Al unirse, su hijo se convierte en parte de una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar jóvenes atletas dentro y fuera del campo.



Detalles de la Membresía



  • Costo: $90 por mes, retirado automáticamente
  • Compromiso: Flexible - puede cancelar en cualquier momento si su jugador no está participando en la temporada actual
  • Lo que está incluido:
    • Todas las prácticas y sesiones de entrenamiento durante la temporada
    • Todos los juegos programados, incluyendo juegos de liga y torneos (según el horario del equipo)
    • Un juego completo de uniforme proporcionado una vez al año (uniformes adicionales o de reemplazo disponibles a costo)




¿Por qué una Membresía Mensual?



Su apoyo mensual nos permite cubrir alquileres de campo, entrenadores, árbitros, equipamiento y otros gastos necesarios para ejecutar un programa de fútbol de alta calidad. Debido a que somos una organización sin fines de lucro, cada dólar se destina a proporcionar la mejor experiencia posible para nuestros jugadores.



Notas Importantes



  • La membresía debe estar activa durante los meses en los que su hijo esté jugando en la temporada.
  • Las familias son responsables de los gastos de viaje (transporte, hospedaje, comidas) hacia y desde juegos/torneos.
  • Los uniformes se emiten una vez al año calendario; los reemplazos fuera de este período son responsabilidad de la familia.
  • Las solicitudes de cancelación deben enviarse antes del próximo ciclo de facturación para evitar cargos adicionales.



Al inscribirse, usted garantiza que su hijo tenga acceso a entrenadores experimentados y personal dedicado, juego competitivo y la oportunidad de crecer en un entorno de equipo de apoyo.


