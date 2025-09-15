EUFC NFP Membresía Mensual





Club de Fútbol de Viaje Juvenil Membresía Mensual









Nuestro club ofrece un programa de membresía mensual para hacer que la participación en el fútbol de viaje sea simple y asequible para las familias. Al unirse, su hijo se convierte en parte de una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar jóvenes atletas dentro y fuera del campo.









Detalles de la Membresía









Costo: $90 por mes, retirado automáticamente

Compromiso: Flexible - puede cancelar en cualquier momento si su jugador no está participando en la temporada actual

Lo que está incluido:

Todas las prácticas y sesiones de entrenamiento durante la temporada Todos los juegos programados, incluyendo juegos de liga y torneos (según el horario del equipo) Un juego completo de uniforme proporcionado una vez al año (uniformes adicionales o de reemplazo disponibles a costo)















¿Por qué una Membresía Mensual?









Su apoyo mensual nos permite cubrir alquileres de campo, entrenadores, árbitros, equipamiento y otros gastos necesarios para ejecutar un programa de fútbol de alta calidad. Debido a que somos una organización sin fines de lucro, cada dólar se destina a proporcionar la mejor experiencia posible para nuestros jugadores.









Notas Importantes









La membresía debe estar activa durante los meses en los que su hijo esté jugando en la temporada.

Las familias son responsables de los gastos de viaje (transporte, hospedaje, comidas) hacia y desde juegos/torneos.

Los uniformes se emiten una vez al año calendario; los reemplazos fuera de este período son responsabilidad de la familia.

Las solicitudes de cancelación deben enviarse antes del próximo ciclo de facturación para evitar cargos adicionales.









Al inscribirse, usted garantiza que su hijo tenga acceso a entrenadores experimentados y personal dedicado, juego competitivo y la oportunidad de crecer en un entorno de equipo de apoyo.



