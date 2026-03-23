Subasta Silenciosa de GPS Event Foundation Inc

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Acerca de este evento
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Eleva tu experiencia de cócteles con la Caja de Humo para Cócteles Crafthouse de Fortessa con Fumador Portátil - un imprescindible para cualquier anfitrión en casa o entusiasta de cócteles. Este elegante y fácil de usar set te permite infundir tus bebidas y alimentos favoritos con un sabor rico y ahumado. Ya sea que estés hospedando invitados o disfrutando de una noche tranquila, esta herramienta única aporta un toque de sofisticación y diversión a tu bar. Incluye: caja de humo para cócteles, fumador portátil, y virutas de madera surtidas.
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Answer the call of Mexican luxury at a five-star all-inclusive oceanfront resort in Puerto Morelos including: all-inclusive amenities, infinity pools, gourmet restaurants, a rejuvenating spa and 24-hour room service. Winners have 12 months from the purchase date to confirm their reservation and travel. Subject to availability and blackout dates including major U.S. holiday weeks. Maximum occupancy of 2 adults. All rooms with this experience are studios. Please note: a $249 resort fee is payable upon redemption. Hotel taxes are required additionally, payable at check-out. Local fees, incidentals, airfare and transportation are not included. This experience is non-transferable. Once confirmed, all reservations are final. Experience may not be transferred or sold.
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