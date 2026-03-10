Subasta de postres de primavera de Grandhaven PTA

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Acerca de este evento
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Disfruta de una docena de galletas artesanales de Sweet & Surly Baking Co., con una deliciosa mezcla de chispas de chocolate, espresso, mantequilla de cacahuate y shortbread mantecoso. ¡El regalo perfecto para compartir o para guardar todo para ti!
Acerca de Sweet & Surly Baking Co.:
Local en McMinnville, Sweet & Surly Baking Co. ofrece una variedad de dulces decadentes. Para más información, visita www.sweetandsurlybakingco.com.
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Disfruta de una docena de deliciosas galletas de Maple Street Baker con todos los sabores en la selección: galletas de mantequilla dorada con chispas de chocolate, s'more, confeti de Oreo dorado, nutter butter crunch, fresa shortcake, dulce de churro, cookies & crema, crema de galleta Biscoff, galletas de caramelo y coco con chispas de chocolate, pastel de zanahoria desmoronado, menta chocolate grasshopper y frambuesa con chocolate blanco. ¡Un surtido decadente con algo para cada goloso!
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¡Disfruta de un pastel de champagne rosado con fresas frescas de Blair's Custom Cakes!
Acerca de Blair's Custom Cakes:
Blair es una panadera local (¡y orgullosa madre de Grandhaven!) que se especializa en pasteles personalizados. Puedes encontrar su trabajo en www.Blairscustomcakes.com. Puedes contactar a Blair en [email protected] para tu próximo evento!
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Disfruta de 2 pasteles grandes de Blue Raeven Pie Company: (1) Blue Raeven Berry (zarzamora, arándano, mora) y (1) Crumble de Manzana con Arándanos.
Acerca de Blue Raeven Pie Company:
Blue Raeven Pie Company ha estado elaborando cuidadosamente pasteles artesanales desde 1987. ¡Visita su ubicación al por menor en 1101 NE Alpine Ave. en McMinnville de martes a sábados de 10 am a 5:30 pm!
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Disfruta de una selección de golosinas sin gluten elegidas por el panadero de la sección de panadería de Bierly Brewing.
Acerca de Bierly Brewing:
Los dueños locales, JP y Ames Bierly de Bierly Brewing, tienen pasión por crear comida y bebidas deliciosas sin gluten y compartirlas con su comunidad. Están ubicados en 624 NE Third Street en el centro de McMinnville.
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