Subasta de postres de primavera de Grandhaven PTA

Disfruta de una docena de galletas artesanales de Sweet & Surly Baking Co., con una deliciosa mezcla de chispas de chocolate, espresso, mantequilla de cacahuate y shortbread mantecoso. ¡El regalo perfecto para compartir o para guardar todo para ti!





Acerca de Sweet & Surly Baking Co.:

Local en McMinnville, Sweet & Surly Baking Co. ofrece una variedad de dulces decadentes. Para más información, visita www.sweetandsurlybakingco.com.