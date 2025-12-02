Ogden Nature Center

Organizado por

Ogden Nature Center

Acerca de este evento

<p>Soy un Amante de la Naturaleza — Y un Donante</p>

Support the Small Things That Matter item
Support the Small Things That Matter
$25

Your gift helps provide enrichment items, medical supplies, and daily essentials that keep our ambassador animals healthy and engaged. From fresh branches for perching to puzzle feeders that stimulate natural behaviors, the little things add up to a big impact.

Mantén el cuidado fluyendo item
Mantén el cuidado fluyendo
$50

Desde regar jardines polinizadores hasta reponer semillas para pájaros y limpiar las aulas, tu donación apoya el trabajo diario que mantiene este lugar salvaje, acogedor y listo.

Mantén el cuidado fluyendo item
Mantén el cuidado fluyendo
$100

Ayuda a mantener los espacios donde la vida silvestre y las personas se encuentran, desde recintos hasta senderos, letreros de visitantes hasta recepciones de bienvenida. Es parte de lo que hace que este lugar se sienta vivo.

Ayuda a la Naturaleza a Enseñar item
Ayuda a la Naturaleza a Enseñar
$250

Apoya herramientas, materiales didácticos, mejoras en el hábitat y elementos de enriquecimiento que acercan a miles de niños a la vida silvestre de Utah.

Tu donación ayuda a convertir la curiosidad en conexión, y la conexión en cuidado.

Fondea un Día Completo de Impacto item
Fondea un Día Completo de Impacto
$500

Cubre un día completo de cuidado, trabajo de conservación, programación escolar y alcance. Este nivel apoya el trabajo práctico y momento a momento que mantiene funcionando al Centro de la Naturaleza de Ogden, para los animales, la tierra y las personas.

Cuidar a un Embajador Silvestre item
Cuidar a un Embajador Silvestre
$1,000

Apoya el costo mensual de cuidar a un animal embajador no liberable: comida, medicamentos, enriquecimiento y tiempo de personal dedicado. Estos animales vivirán sus vidas aquí. Tu donación ayuda a garantizar que lo hagan con dignidad, comodidad y seguridad.

Guardián de la Tierra item
Guardián de la Tierra
$2,500

Fondea el trabajo diario y silencioso que mantiene unida la tierra. Desde la eliminación de especies invasoras hasta la siembra de especies nativas y el mantenimiento de canales de inundación, tu donación apoya el cuidado a largo plazo de la tierra, para que los senderos permanezcan abiertos, el agua fluya limpia y lo salvaje tenga un lugar para arraigar.

Mantén lo Salvaje Abierto item
Mantén lo Salvaje Abierto
$5,000

Ayúdanos a responder a las necesidades que no podemos prever: una lesión de un animal, un recinto roto, una falla de plomería después de horas. Este nivel nos da la flexibilidad para actuar rápido, proteger lo que importa y mantener este lugar abierto, incluso cuando sería más fácil cerrar la puerta.

Añadir una donación para Ogden Nature Center

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!