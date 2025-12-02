<p>Soy un Amante de la Naturaleza — Y un Donante</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Your gift helps provide enrichment items, medical supplies, and daily essentials that keep our ambassador animals healthy and engaged. From fresh branches for perching to puzzle feeders that stimulate natural behaviors, the little things add up to a big impact.
Desde regar jardines polinizadores hasta reponer semillas para pájaros y limpiar las aulas, tu donación apoya el trabajo diario que mantiene este lugar salvaje, acogedor y listo.
Ayuda a mantener los espacios donde la vida silvestre y las personas se encuentran, desde recintos hasta senderos, letreros de visitantes hasta recepciones de bienvenida. Es parte de lo que hace que este lugar se sienta vivo.
Apoya herramientas, materiales didácticos, mejoras en el hábitat y elementos de enriquecimiento que acercan a miles de niños a la vida silvestre de Utah.
Tu donación ayuda a convertir la curiosidad en conexión, y la conexión en cuidado.
Cubre un día completo de cuidado, trabajo de conservación, programación escolar y alcance. Este nivel apoya el trabajo práctico y momento a momento que mantiene funcionando al Centro de la Naturaleza de Ogden, para los animales, la tierra y las personas.
Apoya el costo mensual de cuidar a un animal embajador no liberable: comida, medicamentos, enriquecimiento y tiempo de personal dedicado. Estos animales vivirán sus vidas aquí. Tu donación ayuda a garantizar que lo hagan con dignidad, comodidad y seguridad.
Fondea el trabajo diario y silencioso que mantiene unida la tierra. Desde la eliminación de especies invasoras hasta la siembra de especies nativas y el mantenimiento de canales de inundación, tu donación apoya el cuidado a largo plazo de la tierra, para que los senderos permanezcan abiertos, el agua fluya limpia y lo salvaje tenga un lugar para arraigar.
Ayúdanos a responder a las necesidades que no podemos prever: una lesión de un animal, un recinto roto, una falla de plomería después de horas. Este nivel nos da la flexibilidad para actuar rápido, proteger lo que importa y mantener este lugar abierto, incluso cuando sería más fácil cerrar la puerta.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!