KICK FOR A CAUSE 2026

Acerca de este evento
Willimantic, CT 06226, USA
Paga por adelantado la inscripción de tu equipo completo de 18 jugadores y obtén un descuento de $90. Esta cuota garantiza una plaza para tu equipo en el torneo. También puedes patrocinar un equipo completo adquiriendo esta entrada. Nos pondremos en contacto contigo para confirmar los nombres de los jugadores y, si has decidido patrocinar un equipo, nosotros asignaremos a los jugadores al equipo.
Realiza el pago para asegurar una plaza en el torneo para tu equipo de 11 jugadores y obtén un descuento de $60. Puedes completar tu equipo de 18 integrantes el mismo día del evento mediante inscripciones individuales, o bien podemos ayudarte incorporando a jugadores libres a medida que se registren. También puedes patrocinar un equipo de 11 jugadores adquiriendo esta entrada; nos pondremos en contacto contigo para confirmar los nombres de los jugadores y, si has optado por patrocinar un equipo, asignaremos a los jugadores correspondientes.
Si usted es un jugador individual que desea ser colocado en un equipo, elija esta inscripción.
Si desea patrocinar a un jugador, puede elegir esta opción. Esta donación nos permite patrocinar a jugadores que, de otro modo, tal vez no podrían cubrir la cuota de inscripción. Puede patrocinar a un equipo completo adquiriendo entre 11 y 18 entradas (11 es el mínimo necesario para un equipo y 18 es el número máximo de jugadores que puede tener un equipo).
Si quieres jugar pero no tienes dinero para pagar una entrada, elige esta opción. Esta entrada no te garantiza un lugar, pero te incluirá en nuestra lista de espera patrocinada. Los lugares se abren a medida que llegan las donaciones y serás agente libre y te asignaremos a un equipo el mismo día. Nos pondremos en contacto contigo un dia en adelantado para avisarte. Queremos que juegue la mayor cantidad de gente posible y, al fin y al cabo, es una recaudación de fondos. ¡Comparte el evento para que consigamos más donaciones y más lugares!
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