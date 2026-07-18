KICK FOR A CAUSE 2026

Si quieres jugar pero no tienes dinero para pagar una entrada, elige esta opción. Esta entrada no te garantiza un lugar, pero te incluirá en nuestra lista de espera patrocinada. Los lugares se abren a medida que llegan las donaciones y serás agente libre y te asignaremos a un equipo el mismo día. Nos pondremos en contacto contigo un dia en adelantado para avisarte. Queremos que juegue la mayor cantidad de gente posible y, al fin y al cabo, es una recaudación de fondos. ¡Comparte el evento para que consigamos más donaciones y más lugares!