Liga Boricua - Temporada #2

Acerca de este evento
Urbanización Santiago Iglesias, San Juan, 00921, Puerto Rico
El objetivo de este programa es desarrollar a los atletas para que puedan unirse a los juegos de la liga en el futuro. Cualquier atleta que nunca haya jugado hockey debe entrar primero al Programa Learn-to-Play antes de avanzar a la competencia de la liga. El formato de Learn-to-Play para la Temporada #2 es el siguiente:
¡El precio para el Programa Learn-to-Play es de $150! Este es rebajado de su precio regular de $195.
*Contamos con equipo de alquiler disponible para atletas principiantes, pero cada atleta debe planificar traer sus propios patines en línea (inline skates).
El formato para la Temporada #2 es el siguiente:
El precio es de $250, rebajado de su precio regular de $350 (¡eso es menos de $10 por sesión!).
Nuevo para esta temporada:
La división Senior de 2026 se dividirá en dos niveles: Grupo 1 y Grupo 2. Los atletas serán asignados a sus respectivas divisiones después de una evaluación inicial. Habrá 3 equipos en cada grupo. El formato para la Temporada #2 es el siguiente:
El precio es de $250, rebajado de su precio regular de $350.
Nuevo para esta temporada:
Este pago debe realizarse únicamente bajo la dirección del personal oficial de PRIHA / Liga Boricua para pagos ad-hoc (especiales).
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!