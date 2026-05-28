In the foreground, two young boys in roller hockey gear pose with sticks, while the background features groups of children and adults celebrating on a roller rink.
Puerto Rico Ice/Inline Hockey Association (PRIHA)

Organizado por

Puerto Rico Ice/Inline Hockey Association (PRIHA)

Acerca de este evento

Liga Boricua - Temporada #2

1761 Calle José Ferrer y Ferrer

Urbanización Santiago Iglesias, San Juan, 00921, Puerto Rico

Programa Learn-to-Play item
Programa Learn-to-Play
$150

El objetivo de este programa es desarrollar a los atletas para que puedan unirse a los juegos de la liga en el futuro. Cualquier atleta que nunca haya jugado hockey debe entrar primero al Programa Learn-to-Play antes de avanzar a la competencia de la liga. El formato de Learn-to-Play para la Temporada #2 es el siguiente:

  • 13 sesiones de instrucción los domingos a las 3:00 PM

¡El precio para el Programa Learn-to-Play es de $150! Este es rebajado de su precio regular de $195.


*Contamos con equipo de alquiler disponible para atletas principiantes, pero cada atleta debe planificar traer sus propios patines en línea (inline skates).

División Junior item
División Junior
$225

El formato para la Temporada #2 es el siguiente:

  • 13 practices los jueves a las 6:30 PM o 7:10 PM.
  • 13 games los jueves: 11 juegos de temporada regular, Playoffs y las Finales.

El precio es de $250, rebajado de su precio regular de $350 (¡eso es menos de $10 por sesión!).


Nuevo para esta temporada:

  • Presupuesto para la limpieza semanal de la pista.
  • Presupuesto para anotador (scorekeeper) y oficial en cada juego oficial.

División Senior item
División Senior
$250

La división Senior de 2026 se dividirá en dos niveles: Grupo 1 y Grupo 2. Los atletas serán asignados a sus respectivas divisiones después de una evaluación inicial. Habrá 3 equipos en cada grupo. El formato para la Temporada #2 es el siguiente:

  • 13 Drop-Ins los domingos, divididos entre el Grupo 2 y la División 1 a las 7:00 PM y 8:00 PM, respectivamente.
  • Tiempo extra de práctica los domingos antes de los Drop-Ins.
  • 13 games los jueves: 8 juegos de temporada regular divisional, 4 drop-ins cruzados con la otra división, y los juegos de Campeonato.

El precio es de $250, rebajado de su precio regular de $350.


Nuevo para esta temporada:

  • Presupuesto para la limpieza semanal de la pista.
  • Presupuesto para anotador (scorekeeper) y oficial en cada juego oficial.
Pago Ad-Hoc
Paga lo que puedas

Este pago debe realizarse únicamente bajo la dirección del personal oficial de PRIHA / Liga Boricua para pagos ad-hoc (especiales).

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