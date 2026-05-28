Liga Boricua - Temporada #2

El objetivo de este programa es desarrollar a los atletas para que puedan unirse a los juegos de la liga en el futuro. Cualquier atleta que nunca haya jugado hockey debe entrar primero al Programa Learn-to-Play antes de avanzar a la competencia de la liga. El formato de Learn-to-Play para la Temporada #2 es el siguiente:

13 sesiones de instrucción los domingos a las 3:00 PM

¡El precio para el Programa Learn-to-Play es de $150! Este es rebajado de su precio regular de $195.





*Contamos con equipo de alquiler disponible para atletas principiantes, pero cada atleta debe planificar traer sus propios patines en línea (inline skates).