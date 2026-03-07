MMCS TEATRO Presenta El Mago de Oz

Acerca de este evento
Estos boletos son para asientos de admisión general.
Estos boletos permiten la entrada por rampa al teatro (sin escaleras) y espacios reservados para la visualización de silla de ruedas/andador (con asientos de acompañante adyacentes disponibles para la compra si es necesario).
Estos boletos son para asientos que tienen un reposabrazos externo que se levanta para facilitar la transferencia de silla de ruedas/andador al asiento. Estos asientos también están ubicados adyacentes a los espacios de silla de ruedas/andador, lo que los hace adecuados para acompañantes también.
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