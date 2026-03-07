Moore Montessori Community School Theatre

Organizado por

Moore Montessori Community School Theatre

Acerca de este evento

MMCS TEATRO Presenta El Mago de Oz

395 E Massachusetts Ave

Southern Pines, NC 28387, USA

Admisión general
$10

Estos boletos son para asientos de admisión general.

Admisión general: Silla de ruedas o andador (no se requiere asiento)
$10

Estos boletos permiten la entrada por rampa al teatro (sin escaleras) y espacios reservados para la visualización de silla de ruedas/andador (con asientos de acompañante adyacentes disponibles para la compra si es necesario).

Adm. General: Transferencia de silla de ruedas/andador al asiento o acompañante
$10

Estos boletos son para asientos que tienen un reposabrazos externo que se levanta para facilitar la transferencia de silla de ruedas/andador al asiento. Estos asientos también están ubicados adyacentes a los espacios de silla de ruedas/andador, lo que los hace adecuados para acompañantes también.

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