My Tennis Game

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MTG BRANDON

MTG BRANDON AGES 5-10 Tuesday & Thursday 4-5pm
$180

Sin expiración

MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Red + Orange (Age 5-10) Mon. & Wed. 4:00pm-5:00pm
$180

Mensual

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
MTG Brandon Age 11-16 Tuesday & Thursday 5-6:30pm
$270

Mensual

MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

$180

Mensual

MTG Green + Yellow BALL ( Age 11-16) Mon & Wed 5:00-6:30pm
$270

Mensual

Class Ages: 11-16

Level: Beginners and intermediate

Class Duration: 1 and 1/2 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency.
$180

Mensual

MTG one time DROP-IN (Ages 11-16)
$40

Sin expiración

Drop-in for Ages 11-16. for any of the following class days:

Tues & thurs.

Mon & Wed


MTG one time DROPIN (Ages 5-10)
$30

Sin expiración

Drop-in for Ages 5-10 for any of the following class days:

Tues & thurs.

Mon & Wed

Sat.

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