MTG BRANDON

Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Mensual
Class Ages: 5-10
Level: Beginner- Intermediate
Class Duration: 1 hour.
Students will learn:
Mensual
MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Mensual
Mensual
Class Ages: 11-16
Level: Beginners and intermediate
Class Duration: 1 and 1/2 hour.
Students will learn:
Mensual
Sin expiración
Drop-in for Ages 11-16. for any of the following class days:
Tues & thurs.
Mon & Wed
Sin expiración
Drop-in for Ages 5-10 for any of the following class days:
Tues & thurs.
Mon & Wed
Sat.
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