My Tennis Game

Ofrecido por

My Tennis Game

Acerca de las afiliaciones

MTG RIVERVIEW

MTG BRANDON AGES 5-10 Tuesday & Thursday 4-5pm
$180

Mensual

MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Brandon Age 11-16 Tuesday & Thursday 5-6:30pm
$270

Mensual

MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Saturdays ( Ages 5-10) 9am
$117

Mensual

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.


MTG Saturday (Ages 11-16) 10am
$117

Mensual

Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.
Dropin Ages 5-10.
$30

Sin expiración


DROPIN Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 hour.

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.
Dropin Ages 11-16
$40

Sin expiración


DROPIN Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1 and 1/2

Students will learn:

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of consistency.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!