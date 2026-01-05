New River Valley Virtual Tool Library: Listo, Compartir, & Pedir prestado.

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KingTool 325 Piece Home Repair Tool Kit (Disponible para Prestar) item
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Presta el Kit de Herramientas de Reparación para el Hogar KingTool 325 Piezas de FEC, Juego de Herramientas para Reparaciones Generales en el Hogar/Auto

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Set de Taladro Inalámbrico de FEC, KELNOW 21V PowerDrill (Para Prestar) item
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Presta la Sierra de Corona Bimetálica de 158mm|6-15/64" de FEC, Broca de Sierra de Corona, Ideal para Plástico, Madera, Contrachapado, Hojas de Acero Delgadas y Hojas de Aluminio Delgadas

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