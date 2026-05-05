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Acerca de esta rifa

RAFFLE 2 TICKETS SAT JULY 25-KAROL G - VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR

One chance of winning
$20

Rifa es para 2 BOLETOS MÉXICO VS BÉLGICA ,

MARTES 31 DE MARZO DE 2026

Sección 246 FILA 1


La última persona seleccionada usando la Ruleta de Nombres ganará los boletos. Los nombres serán ingresados en la Ruleta de Nombres. Iremos en vivo en Facebook la noche del DOMINGO 22 de marzo, asegúrese de seguirnos en Facebook e Instagram.


Los boletos serán transferidos por correo electrónico.

[email protected]

773-290-3249

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