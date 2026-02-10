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Enviar Mariachi Campana a Tucson!

Tucson

AZ, USA

Póster de Estudiante Individual
$50

Recibe un póster digital de alta calidad con uno de nuestros talentosos músicos con su nombre. ¡Tu apoyo financia directamente sus tarifas individuales de viaje y competencia para la Conferencia Internacional de Mariachi de Tucson 2026!

Foto de Grupo de Ensamble
$100

Recibe una foto compuesta digital de todo el conjunto de Mariachi Campana de Riverside. ¡Tu apoyo financia directamente sus tarifas individuales de viaje y competencia para la Conferencia Internacional de Mariachi de Tucson 2026!

Paquete Completo
$150

¡Obtén lo mejor de ambos mundos! Recibirás tanto un Póster de Estudiante Individual como la Foto Compuesta de Grupo completa.


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