Navegar hacia la alfabetización

Organizado por
Acerca de este evento
One ticket to Set Sail for Literacy. Includes a 2-hour evening cruise on Boston Harbor, food, and a cash bar. All proceeds support The REAL Program's literacy programs for children, families, and adults in Lynn, MA.
Exclusive 50% General Admission discount for REAL Sustainers — our community of supporters who give $25/month or more.
Enter your sustainer discount code at checkout.
Your sustainer commitment is a one-year partnership with The REAL Program — $25/month that funds books, meals, mentorship, and brighter futures for Lynn's kids all year long. And this cruise is our way of saying thank you.
Not a sustainer yet?
Sign up at the link below and your discount code will be sent via email.
https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/real-sustainer-program
Please Note: Sustainer enrollment will be verified prior to the event.
Every crew starts here.
Impact
Your generosity supports a child's week of afterschool meals through Before Home.
Benefits
You receive a social media shoutout across all platforms and your name on the Supporters Banner aboard the cruise.
Right beside us, making it happen.
Impact
Your support funds two weeks of digital literacy programming for kids in Lynn.
Benefits
You receive everything in Deckhand, plus your logo on event signage aboard the boat and on all printed event materials.
Leading the way for literacy.
Impact
Your generosity installs and stocks 10 Little Free Libraries® throughout Lynn.
Benefits
You receive everything in First Mate, plus a dedicated social media post, your logo on all email blasts, and table tent recognition aboard the cruise.
Trasando el rumbo para Lynn.
Impacto
Tu apoyo financia una semana completa de la Experiencia de Verano REALSTREAM para cuatro niños.
Beneficios
Recibes todo lo del Capitán más 2 boletos de crucero de cortesía, colocación prominente del logotipo en todo el material digital e impreso, y colocación de pancarta a bordo del crucero.
El ancla detrás de la misión.
Impacto
Tu generosidad asegura que más de 60 estudiantes, personal y voluntarios tengan libros, comidas y Before Home por un mes.
Beneficios
Recibes todo lo del Almirante, más 4 boletos de crucero de cortesía, una oportunidad de hablar a bordo del crucero, colocación premium del logotipo en todo el material de la campaña, una mesa exclusiva y carteles para compartir tus promociones, y reconocimiento durante todo el año como socio presentador del Programa REAL.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!