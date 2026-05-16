Organizado por

The REAL Program, Inc.

Acerca de este evento

Navegar hacia la alfabetización

24 Congress St

Salem, MA 01970, USA

General Admission
$100

One ticket to Set Sail for Literacy. Includes a 2-hour evening cruise on Boston Harbor, food, and a cash bar. All proceeds support The REAL Program's literacy programs for children, families, and adults in Lynn, MA.

REAL Sustainer Admission
$50
Solo para miembros

Exclusive 50% General Admission discount for REAL Sustainers — our community of supporters who give $25/month or more.


Enter your sustainer discount code at checkout.

Your sustainer commitment is a one-year partnership with The REAL Program — $25/month that funds books, meals, mentorship, and brighter futures for Lynn's kids all year long. And this cruise is our way of saying thank you.

Not a sustainer yet?


Sign up at the link below and your discount code will be sent via email.

https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/real-sustainer-program


Please Note: Sustainer enrollment will be verified prior to the event.

Sponsorship: Deckhand
$250

Every crew starts here.


Impact

Your generosity supports a child's week of afterschool meals through Before Home.


Benefits

You receive a social media shoutout across all platforms and your name on the Supporters Banner aboard the cruise.

Sponsorship: First Mate
$500

Right beside us, making it happen.


Impact

Your support funds two weeks of digital literacy programming for kids in Lynn.


Benefits

You receive everything in Deckhand, plus your logo on event signage aboard the boat and on all printed event materials.

Sponsorship: Captain
$1,000

Leading the way for literacy.


Impact

Your generosity installs and stocks 10 Little Free Libraries® throughout Lynn.


Benefits

You receive everything in First Mate, plus a dedicated social media post, your logo on all email blasts, and table tent recognition aboard the cruise.

Patrocinio: Almirante
$2,500

Trasando el rumbo para Lynn.


Impacto

Tu apoyo financia una semana completa de la Experiencia de Verano REALSTREAM para cuatro niños.


Beneficios

Recibes todo lo del Capitán más 2 boletos de crucero de cortesía, colocación prominente del logotipo en todo el material digital e impreso, y colocación de pancarta a bordo del crucero.

Patrocinio: Maestro del Puerto
$5,000

El ancla detrás de la misión.


Impacto

Tu generosidad asegura que más de 60 estudiantes, personal y voluntarios tengan libros, comidas y Before Home por un mes.


Beneficios

Recibes todo lo del Almirante, más 4 boletos de crucero de cortesía, una oportunidad de hablar a bordo del crucero, colocación premium del logotipo en todo el material de la campaña, una mesa exclusiva y carteles para compartir tus promociones, y reconocimiento durante todo el año como socio presentador del Programa REAL.

Añadir una donación para The REAL Program, Inc.

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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!