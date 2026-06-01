Society Of St Vincent De Paul Archdiocese Of Chicago

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Society Of St Vincent De Paul Archdiocese Of Chicago

Acerca de esta rifa

Rifa de celebración del 250 aniversario de la Sociedad de San Vicente de Paúl de la Arquidiócesis de Chicago, EE. UU.

Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$5

Un Boleto de Rifa

Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$20
Esto incluye 5 boletos

5 Boletos de Rifa por $20.00

Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$50
Esto incluye 15 boletos

15 Boletos de Rifa por $50.00

Partir el Premio a la Mitad 50/50
$5

Un Boleto de Rifa

Partir el Premio a la Mitad 50/50
$20

5 Boletos para Partir el Premio a la Mitad 50/50 por $20.00

Dividir el bote 50/50 (Copia)
$50

15 boletos de Dividir el bote 50/50 por $50.00

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