Rifa de celebración del 250 aniversario de la Sociedad de San Vicente de Paúl de la Arquidiócesis de Chicago, EE. UU.
Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$5
Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$20
Esto incluye 5 boletos
5 Boletos de Rifa por $20.00
5 Boletos de Rifa por $20.00
Cestas de Celebración de Verano de Estrellas y Rayas
$50
Esto incluye 15 boletos
15 Boletos de Rifa por $50.00
15 Boletos de Rifa por $50.00
Partir el Premio a la Mitad 50/50
$5
Partir el Premio a la Mitad 50/50
$20
5 Boletos para Partir el Premio a la Mitad 50/50 por $20.00
5 Boletos para Partir el Premio a la Mitad 50/50 por $20.00
Dividir el bote 50/50 (Copia)
$50
15 boletos de Dividir el bote 50/50 por $50.00
15 boletos de Dividir el bote 50/50 por $50.00
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