SPONSOR - Walk a Mile in Her Shoes 2026

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Acerca de este evento
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La tarifa de inscripción incluye la tarifa de la caminata, la camiseta del evento y el alquiler de tacones altos (si se desea).
Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 6 participant registrations with 6 shirts
Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 4 participant registrations with 4 shirts
Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 2 participant registrations with 2 shirts
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