Survivor Resource Center
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Survivor Resource Center

Organizado por

Survivor Resource Center

Acerca de este evento

Ventas cerradas

SPONSOR - Walk a Mile in Her Shoes 2026

108 N Vermilion St

Danville, IL 61832, USA

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Formulario de Registro de Participante Individual
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

La tarifa de inscripción incluye la tarifa de la caminata, la camiseta del evento y el alquiler de tacones altos (si se desea).

Wedge Sponsor
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 6 participant registrations with 6 shirts

Pump Sponsor
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 4 participant registrations with 4 shirts

Ballet Slipper Sponsor
$100
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Includes: logo on event t-shirt - announced live at the event - announced prior to event on social media - 2 participant registrations with 2 shirts

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