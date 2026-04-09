La Core Christian Elementary Inc

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Acerca de este evento

Fotos de primavera 2026

Esenciales
$30

Incluye: (1) 8x10 + (2) 5x7 + (4) impresiones de cartera de 2x3

Paquete de firmas
$35

Incluye: (1) 8x10 + (2) 5x7 + (4) impresiones de cartera de 2x3 + descarga digital de foto

Premier
$45

Incluye: (1) 8x10 + (2) 5x7 + (4) impresiones de cartera de 2x3 + descarga digital de todas las fotos y poses

Complemento de hermanos:
$25

Nota: Este es un complemento, al menos uno de los 3 paquetes principales también debe ser comprado para poder redimir este complemento.


Incluye descarga digital de cada pose tomada para ambos niños + poses juntos.

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