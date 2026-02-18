Summer Nights Sponsorship 2026

¡Tu apoyo hace posible este evento! Este paquete te ofrece la mayor visibilidad y la mejor ubicación, garantizando un gran retorno. Tu logotipo tendrá una ubicación destacada en un arco inflable frente a Sandy Blvd, letreros en forma de “A” y en todos los materiales impresos y digitales de marketing, incluyendo volantes, carteles de jardín, anuncios, el Pasaporte del Distrito, nuestro sitio web, boletín informativo, Facebook, Instagram y menciones especiales. Durante Summer Nights, contarás con una ubicación premium para un puesto doble (20x10 pies) y tu logotipo aparecerá en el arco inflable, letreros en forma de “A” y el Pasaporte del Distrito distribuido en el evento. Además, disfrutarás de exposición residual con promoción de seguimiento después del evento y menciones posteriores en redes sociales y el boletín informativo. ¡Aprovecha esta oportunidad única para destacar tu negocio en nuestra comunidad!
Troupe Package
$500
El Paquete Troupe – $500 (5 disponibles) ofrece una excelente oportunidad de visibilidad con una ubicación media del logotipo en todos los materiales impresos de marketing, incluidos volantes, carteles de jardín, anuncios y el Pasaporte del Distrito. Además, tu marca estará presente en todos los materiales digitales, incluyendo nuestro sitio web, boletín informativo, Facebook, Instagram y anuncios promocionales. Durante el festival, contarás con un espacio de puesto de 10x10 pies en una ubicación premium, asegurando una gran exposición y conexión con la comunidad. ¡Aprovecha esta oportunidad para destacar tu negocio en este vibrante evento!
Acrobat Package
$250
El Paquete con Ubicación Pequeña del Logotipo garantiza visibilidad en la comunidad al incluir tu logotipo en tamaño reducido en todos los materiales impresos de marketing, como volantes y el Pasaporte del Distrito. Además, tu marca estará presente en todos los materiales digitales, incluyendo nuestro sitio web, boletín informativo, Facebook e Instagram. Esta es una excelente oportunidad para promocionar tu negocio y conectar con el público en un evento dinámico y lleno de energía. ¡No te quedes fuera!
