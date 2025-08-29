Test Camp Matrícula

Organizado por
Para campistas cuyas circunstancias financieras hacen que el pago sea inaccesible. Su participación está totalmente respaldada por la generosidad de otros en nuestra comunidad, porque todos merecen tener acceso a este espacio sin importar la capacidad de pago.
Una tarifa reducida para campistas con limitaciones financieras. Esta opción ayuda a cubrir una parte de los costos del campamento mientras aún hace que la participación sea más accesible.
Cubre una parte significativa de su costo de participación. Este nivel refleja el “costo real” del campamento al mismo tiempo que mantiene la puerta abierta para que otros paguen menos.
Para aquellos con más flexibilidad financiera. Elegir este nivel ayuda a compensar los lugares de tarifa reducida y sin costo, asegurando que el campamento siga siendo accesible para todos.
Cubre el costo total de su participación y contribuye a la justicia económica reparadora apoyando directamente el acceso a la escala móvil para otros. Elegir este nivel sostiene el campamento y amplía la accesibilidad para nuestra comunidad musical.
