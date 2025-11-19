El Proyecto M.A.C.

El 1 de cada mes te enviaremos un correo electrónico de nominación que te dará la capacidad de nominar a cualquier organización sin ánimo de lucro con sede en Filadelfia.





Luego, el 22 recibirás un correo electrónico con una lista de las organizaciones sin ánimo de lucro nominadas, con un enlace que te dará la capacidad de votar por una.





La organización sin fines de lucro que reciba el fondo será destacada en el correo electrónico del 1, así como en las redes sociales y el sitio web de Live CarePhilly.