Texas Society of Interpreters for the Deaf

Ofrecido por

Texas Society of Interpreters for the Deaf

Acerca de las afiliaciones

Membresías de TSID

Añadir una donación para Texas Society of Interpreters for the Deaf

$

Membresía Asociada
$50

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

1 Voto

Para personas que no tienen ningún tipo de certificación / licencia de intérprete.

Membresía Certificada
$50

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

2 Votos

(BEI, RID, u otros deben estar incluidos)

Membresía de Organización
$100

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

0 Votos

Membresía Senior
$25

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

2 Votos

Para personas que han sido certificados en la profesión de interpretación durante al menos 10 años y tienen más de 60 años de edad.

Membresía Estudiantil
$20

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

0 Votos

Para personas que no tienen ningún tipo de certificación / licencia de intérprete.

Membresía de Apoyo
$25

Renovación anual el: 1 de julio, GMT-5

0 Votos

Para personas que no tienen ningún tipo de certificación/licencia de intérprete.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!