Ogden Nature Center

Organizado por

Ogden Nature Center

Acerca de este evento

Wildwoods BASH - Amigos de plumas

966 W 12th St

Ogden, UT 84404, USA

Patrocinador de búho | $10,000
$10,000

Lidera la bandada con un apoyo de primera para la educación ambiental, el cuidado de los embajadores animales, la conservación del hábitat y los espacios que conectan a las personas con la naturaleza.

Patrocinador de venado | $7,500
$7,500

Destácate en apoyo a la misión del Centro de la Naturaleza de Ogden y los programas, hábitats y experiencias que inspiran la curiosidad y la responsabilidad.

Patrocinador de zorro | $5,000
$5,000

Apoya la educación práctica sobre la naturaleza, el cuidado de los embajadores animales y los hábitats que hacen del Centro de la Naturaleza de Ogden un lugar tan especial.

Patrocinador de rana | $2,500
$2,500

Ayuda a conectar a niños, familias y visitantes con experiencias significativas en la naturaleza a lo largo del año.


Patrocinador de conejo | $1,500
$1,500

Muestra tu apoyo a la educación local sobre la naturaleza, el cuidado de la vida silvestre y los espacios abiertos que nuestra comunidad valora.

Billete individual | $150
$150

Encuentra a tu grupo en el Wildwoods BASH y disfruta de una velada bajo los árboles en apoyo a la naturaleza, la educación y la conservación.

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