Wildwoods BASH - Amigos de plumas

Acerca de este evento
Lidera la bandada con un apoyo de primera para la educación ambiental, el cuidado de los embajadores animales, la conservación del hábitat y los espacios que conectan a las personas con la naturaleza.
Destácate en apoyo a la misión del Centro de la Naturaleza de Ogden y los programas, hábitats y experiencias que inspiran la curiosidad y la responsabilidad.
Apoya la educación práctica sobre la naturaleza, el cuidado de los embajadores animales y los hábitats que hacen del Centro de la Naturaleza de Ogden un lugar tan especial.
Ayuda a conectar a niños, familias y visitantes con experiencias significativas en la naturaleza a lo largo del año.
Muestra tu apoyo a la educación local sobre la naturaleza, el cuidado de la vida silvestre y los espacios abiertos que nuestra comunidad valora.
Encuentra a tu grupo en el Wildwoods BASH y disfruta de una velada bajo los árboles en apoyo a la naturaleza, la educación y la conservación.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!