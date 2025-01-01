Artère de Danville

Événement

Les Mercredis Musicaux du Carré de Danville (carte cadeau solidaire)

Chaque mercredi d’été, le Carré de Danville devient un lieu de musique, de rencontres et de découvertes. Un espace vivant qui fait vibrer la communauté et contribue à l’économie locale 🎶Dans le cadre de cette campagne, vous pouvez soutenir les Mercredis Musicaux en vous procurant des certificats offerts par des entreprises partenaires de la région. Ces achats solidaires contribuent directement à la réalisation de la prochaine édition.Cette initiative permet d’offrir une programmation diversifiée, de renforcer les liens entre les partenaires locaux et la communauté et de contribuer à la vitalité culturelle de Danville.Il est aussi possible de soutenir les Mercredis Musicaux par un don.👉 Voir la campagne de don : https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/mercredis-musicaux-du-carre-de-danville