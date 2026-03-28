Les Mercredis Musicaux du Carré de Danville (carte cadeau solidaire)

500 $ applicable sur un dessin personnalisé à l’achat d’un monument funéraire.

Grâce à notre technologie robotisée de haute précision, nous sommes en mesure de reproduire fidèlement :

Un lieu significatif

Une image précieuse

Un symbole marquant

Ou même un portrait détaillé

Afin de créer un monument véritablement unique, à l’image de la personne honorée.

Ce crédit représente pour nous une façon concrète de :

✔ Soutenir activement la campagne et ses objectifs

✔ Appuyer les familles de notre région

✔ Mettre en valeur le savoir-faire local

https://groupechenevert.com/fr