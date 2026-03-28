Les Mercredis Musicaux du Carré de Danville (carte cadeau solidaire)

À propos de cet événement
500 $ applicable sur un dessin personnalisé à l’achat d’un monument funéraire.
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Afin de créer un monument véritablement unique, à l’image de la personne honorée.
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✔ Appuyer les familles de notre région
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Offrez-vous l’expérience d’une dégustation pour deux au vignoble familial La vallée des nuages, où vins et saveurs se rencontrent.
Dans un décor champêtre enchanteur, entouré de vignes et de nature, laissez-vous porter par une expérience sensorielle unique mettant à l’honneur les produits du terroir, le savoir-faire artisanal et le plaisir de ralentir.
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Bien manger, sans se casser la tête : une façon simple de simplifier le quotidien, à partir de produits d’ici, préparés ici au cœur de Danville.
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