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Souper de groupe | Camp d'été 2026

Le Club de karaté traditionnel Chaleurs vous invite à partager un souper samedi soir le 27 juin. Le souper aura lieu à la salle Desjardins de l'hôtel Riôtel à Carleton-sur-Mer.Tous les repas sont servis avec un potage crécy en entrée et un dessert du jour. Les prix incluent les taxes et le service (15%).Il y aura un service de bar sur place ($) et une soirée dansante suivra le souper dans la même salle. Il est possible de participer à la soirée sans repas, moyennant une contribution de 5,00$Votre famille et vos ami·e·s sont les bienvenu·e·s au souper même s'ils ou elles ne participent pas au camp d'été.