Club de karaté traditionnel Chaleurs

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Notre mission

Le Club de karaté traditionnel Chaleurs promeut l'art martial du karaté, favorisant la discipline, le respect et la santé. Nous offrons des cours pour tous les âges, cultivant l'esprit communautaire et le développement personnel à travers le karaté.
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Souper de groupe | Camp d'été 2026
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Souper de groupe | Camp d'été 2026
Le Club de karaté traditionnel Chaleurs vous invite à partager un souper samedi soir le 27 juin. Le souper aura lieu à la salle Desjardins de l'hôtel Riôtel à Carleton-sur-Mer.Tous les repas sont servis avec un potage crécy en entrée et un dessert du jour. Les prix incluent les taxes et le service (15%).Il y aura un service de bar sur place ($) et une soirée dansante suivra le souper dans la même salle. Il est possible de participer à la soirée sans repas, moyennant une contribution de 5,00$Votre famille et vos ami·e·s sont les bienvenu·e·s au souper même s'ils ou elles ne participent pas au camp d'été.
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