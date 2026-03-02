Souper de groupe test

À propos de cette boutique
Penne à la Puttanesca, sauce tomates et olives. Tous les repas sont servis avec un potage crécy en entrée et un dessert du jour. Les prix incluent les taxes et le service (15%).
Boeuf braisé à la bière La Fabrique, purée de panais, légumes de saison. Tous les repas sont servis avec Potage crécy et Dessert du jour. Le prix inclus taxes et service.
Assiette d'homard, riz, légumes, beurre à l'ail. Tous les repas sont servis avec Potage crécy et Dessert du jour. Le prix inclus taxes et service.
Extra queue d'homard. À combiner avec n'importe quel repas.
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