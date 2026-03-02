Club de karaté traditionnel Chaleurs

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Souper de groupe test

Repas 1 - Penne à la Puttanesca item
Repas 1 - Penne à la Puttanesca
45,50 $

Penne à la Puttanesca, sauce tomates et olives. Tous les repas sont servis avec un potage crécy en entrée et un dessert du jour. Les prix incluent les taxes et le service (15%).

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Repas 2 - Boeuf braisé à la bière La Fabrique item
Repas 2 - Boeuf braisé à la bière La Fabrique
71,50 $

Boeuf braisé à la bière La Fabrique, purée de panais, légumes de saison. Tous les repas sont servis avec Potage crécy et Dessert du jour. Le prix inclus taxes et service.

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Repas 3 - Assiette d'homard item
Repas 3 - Assiette d'homard
97,50 $

Assiette d'homard, riz, légumes, beurre à l'ail. Tous les repas sont servis avec Potage crécy et Dessert du jour. Le prix inclus taxes et service.

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Extra queue d'homard item
Extra queue d'homard
19,50 $

Extra queue d'homard. À combiner avec n'importe quel repas.

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