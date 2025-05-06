Éco-corridors laurentiens

Chaque don reconnecte la nature. 🌿
Protéger les milieux naturels, c’est protéger ce qui nous unit tous : la vie. 💚Objectif : 168 000 hectares protégés d’ici 2028. Faites partie de cette mission.Pourquoi donner?Rigueur et transparence dans la gestion des fondsActions concrètes et mesurables sur le terrainPartenariats solides avec les municipalités, les scientifiques, les citoyensImpact régional durable dans les LaurentidesNos valeurs d’action :🤝 Agir en concertation🌍 Penser régionalement, agir localement🌱 Protéger aujourd’hui pour les générations de demainChaque don est une action concrète pour la nature.Avec votre soutien, nous pouvons multiplier les projets de conservation, préserver la biodiversité et bâtir un avenir où les milieux naturels et les communautés sont mieux connectés.Numéro de bienfaisance: 77929 3497 RR0001