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Notre mission

ECL œuvre à la protection et à la mise en valeur des écosystèmes des Laurentides. Leur mission est de favoriser la transition socioécologique par la collaboration entre municipalités pour préserver la biodiversité et les milieux naturels.
Événements
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Rendez-vous Conservation Laurentides 2026
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Rendez-vous Conservation Laurentides 2026
sept. 24, 8:15 - 6:00 PM UTC−4
420 Bd Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme, QC J7Y 3L8, Canada
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Sommet des Laurentides 2026
Événement
Sommet des Laurentides 2026
oct. 26, 8:30 - 9:30 AM UTC−4
258 Rue St Venant, Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 2Z7, Canada
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Rejoignez le réseau de la conservation des Laurentides et soutenez la création de corridors écologiques dans notre région!L'adhésion à Éco-corridors laurentiens est valide pour un an, du 1er avril au 31 mars.PrivilègesLes membres d’Éco-corridors laurentiens profitent de tarifs réduits pour toutes les activités, les conférences et les formations offertes.Les membres d’Éco-corridors laurentiens ont le droit de vote à l’assemblée générale annuelle.
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Chaque don reconnecte la nature. 🌿
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Chaque don reconnecte la nature. 🌿
Protéger les milieux naturels, c’est protéger ce qui nous unit tous : la vie. 💚Objectif : 168 000 hectares protégés d’ici 2028. Faites partie de cette mission.Pourquoi donner?Rigueur et transparence dans la gestion des fondsActions concrètes et mesurables sur le terrainPartenariats solides avec les municipalités, les scientifiques, les citoyensImpact régional durable dans les LaurentidesNos valeurs d’action :🤝 Agir en concertation🌍 Penser régionalement, agir localement🌱 Protéger aujourd’hui pour les générations de demainChaque don est une action concrète pour la nature.Avec votre soutien, nous pouvons multiplier les projets de conservation, préserver la biodiversité et bâtir un avenir où les milieux naturels et les communautés sont mieux connectés.Numéro de bienfaisance: 77929 3497 RR0001
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Adhésion au Programme Municipalité Éco-connectée
Adhésion
Adhésion au Programme Municipalité Éco-connectée
Le programme Municipalité Éco-connectée (MEC) est un programmme d’accompagnement destiné aux municipalités. Le programme repose sur une participation volontaire et implique un engagement fort des municipalités pour la connectivité écologique, pour assurer une collaboration transversale et permettre une cohérence des actions sur le territoire. Il favorise la mise en place d’actions clées permettant d’atteindre l’un des trois niveaux de certification et incidemment de renforcer la protection des corridors écologiques et des noyaux de conservation sur le territoire de la région des Laurentides.Consultez la page web du programme : https://ecocorridorslaurentiens.org/certification-municipalite-eco-connectee/Pour tous les détails relatifs au programme, consultez le guide ci-dessous : https://ecocorridorslaurentiens.org/wp-content/uploads/2025/02/Guide-certification_MEC.pdfAssurez-vous d'avoir complété d'abord le formulaire d'admissibilité : https://fr.surveymonkey.com/r/XGVN6NL
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