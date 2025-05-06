Éco-corridors laurentiens

Adhésion

Adhésion au Programme Municipalité Éco-connectée

Le programme Municipalité Éco-connectée (MEC) est un programmme d’accompagnement destiné aux municipalités. Le programme repose sur une participation volontaire et implique un engagement fort des municipalités pour la connectivité écologique, pour assurer une collaboration transversale et permettre une cohérence des actions sur le territoire. Il favorise la mise en place d’actions clées permettant d’atteindre l’un des trois niveaux de certification et incidemment de renforcer la protection des corridors écologiques et des noyaux de conservation sur le territoire de la région des Laurentides.Consultez la page web du programme : https://ecocorridorslaurentiens.org/certification-municipalite-eco-connectee/Pour tous les détails relatifs au programme, consultez le guide ci-dessous : https://ecocorridorslaurentiens.org/wp-content/uploads/2025/02/Guide-certification_MEC.pdfAssurez-vous d'avoir complété d'abord le formulaire d'admissibilité : https://fr.surveymonkey.com/r/XGVN6NL