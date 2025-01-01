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Soutenez les Expos avec goût!

Soutenez les Expos avec goût!Encouragez les Expos du Québec tout en te faisant plaisir avec des produits gourmands de La Belle Excuse! Huiles d’olive de qualité supérieure, vinaigres et autres produits inspirés de la Méditerranée et faits avec soin, parfaits pour rehausser tes repas au quotidien.Pour te gâter ou pour offrir, découvre des produits qui feront plaisir à coup sûr! Vous trouverez ici la liste des produits disponibles ainsi qu'une description. Si vous désirez en savoir plus sur les ingrédients, vous pouvez consultez le site web.Chaque achat contribue directement à soutenir nos deux équipes. Merci de faire partie de l’aventure ⚾💙Expos du Québec