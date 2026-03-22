Soutenez les Expos avec goût!

Vinaigre de citron (France): pulpes de citron (Calamansi), vinaigre d’eau de vie, sucre de canne roux. Balsamique blanc (Italie): vinaigre de vin et moût de raisin vieillis trois ans en barrique. (6,5% d’acidité). Contient des sulfites.

Excellent pour accompagner de notre huile d’olive sur de fines tranches de gravlax ou de saumon fumé. Parfait pour ajouter une touche originale à vos salades, tartares, pour déglacer poissons et fruits de mer. Délicieux dans un tajine de poulet ou d’agneau, pour aromatiser un beurre de homard, vos plats Thaï, une salade de quinoa ou taboulé aux pistaches, oignons frits et canneberges séchées.