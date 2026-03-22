Soutenez les Expos avec goût!

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Huile d'olive VERTE extra vierge (250 ml) item
Huile d'olive VERTE extra vierge (250 ml)
14,50 $

Première pression à froid. Sans gluten. Idéale pour relever et agrémenter poissons, grillades, salades, pâtes, légumes ou sautés.

Huile d'olive VERTE extra vierge (500 ml) item
Huile d'olive VERTE extra vierge (500 ml)
25 $

Première pression à froid. Sans gluten. Idéale pour relever et agrémenter poissons, grillades, salades, pâtes, légumes ou sautés.

Huile d'olive NOIRE extra vierge (250 ml) item
Huile d'olive NOIRE extra vierge (250 ml)
14,50 $

Première pression à froid. Sans gluten. Idéale pour relever et agrémenter poissons, grillades, salades, pâtes, légumes ou sautés.

Huile d'olive NOIRE extra vierge (500 ml) item
Huile d'olive NOIRE extra vierge (500 ml)
25 $

Première pression à froid. Sans gluten. Idéale pour relever et agrémenter poissons, grillades, salades, pâtes, légumes ou sautés.

Huilier céramique, huile d'olive VERTE extra vierge (500 ml) item
Huilier céramique, huile d'olive VERTE extra vierge (500 ml)
35 $

Première pression à froid. Sans gluten. Idéale pour relever et agrémenter poissons, grillades, salades, pâtes, légumes ou sautés.
Une solution économique et écologique. Le bec verseur est inclus.

Vinaigre de citron & balsamique blanc (250 ml) item
Vinaigre de citron & balsamique blanc (250 ml)
19 $

Vinaigre de citron (France): pulpes de citron (Calamansi), vinaigre d’eau de vie, sucre de canne roux. Balsamique blanc (Italie): vinaigre de vin et moût de raisin vieillis trois ans en barrique. (6,5% d’acidité). Contient des sulfites.
Excellent pour accompagner de notre huile d’olive sur de fines tranches de gravlax ou de saumon fumé. Parfait pour ajouter une touche originale à vos salades, tartares, pour déglacer poissons et fruits de mer. Délicieux dans un tajine de poulet ou d’agneau, pour aromatiser un beurre de homard, vos plats Thaï, une salade de quinoa ou taboulé aux pistaches, oignons frits et canneberges séchées.

Vinaigre balsamique traditionnel (250 ml) item
Vinaigre balsamique traditionnel (250 ml)
16,50 $

Contient des sulfites. Sans gluten. Incontournable dans les vinaigrettes et mouillettes. Idéal pour déglacer légumes, pâtes et sautés, marinades de viandes. Savoureux en réduction pour badigeonner les grillades!

Vinaigre balsamique blanc (250 ml) item
Vinaigre balsamique blanc (250 ml)
16,50 $

Contient des sulfites. Sans gluten. Incontournable dans la vinaigrette. Parfait pour aromatiser vos salades, déglacer des légumes, poissons ou fruits de mer. Original en gelée pour accompagner vos fromages. Délicieux quand on en met quelques gouttes sur des fraises ou des melons.

Crème de balsamique (220 g) item
Crème de balsamique (220 g)
12 $

Contient des sulfites. Que ce soit avec des saucisses, un plateau de fromages et charcuteries, pour badigeonner viandes et légumes ou encore parfumer un fond d'assiette avant d’y déposer une grillade, un tartare ou un succulent risotto. Même pour la salade ou un burger!

Confit échalotes françaises balsamique de framboises 212 ml item
Confit échalotes françaises balsamique de framboises 212 ml
18 $

Contient des sulfites. Égayez vos grilled cheese faits de fromages d’ici et de pain artisanal. Dans une simple baguette avec du jambon et du cheddar fort, avec des charcuteries, fromages ou saumon fumé. Pour accompagner quiches et tourtières, une purée, un gratin de courge ou une dauphinoise…ou si on n’a pas le choix, champagne et foie gras!

Moutarde huile d'olive, ail rôti & balsamique blanc (270 ml) item
Moutarde huile d'olive, ail rôti & balsamique blanc (270 ml)
16 $

Contient: Moutarde, sulfites.
Peut contenir: Gluten d'orge, œufs, soja, poisson, noisettes. Pour accompagner une viande ou un poisson grillé, pour égayer votre vinaigrette préférée, « pimper » un sandwich, relever une sauce ou pour badigeonner un fond de tarte salée. Excellente en marinade, dans une omelette, un tartare, une trempette ou un burger.

Fleur de sel de la Méditerranée (250 g) item
Fleur de sel de la Méditerranée (250 g)
12 $

Craquante et au goût unique, une petite pincée en finition sublimera toutes les saveurs de vos plats (légumes, poissons, viandes et pâtes).

Crème à main rafraichissante (50 ml) item
Crème à main rafraichissante (50 ml)
10 $

Régénératrice, cette crème à base d'huile d'olive La Belle Excuse protège les mains ainsi que toute autre partie du corps contre les agressions quotidiennes. Onctueuse et veloutée, elle saura restaurer toute peau en manque d’hydratation en la laissant agréablement satinée.

Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre balsamique blanc (250 ml) item
Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre balsamique blanc (250 ml)
34 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre de citron (250 ml) item
Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre de citron (250 ml)
33,50 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre de figues (250 ml) item
Duo huile d'olive VERTE & Vinaigre de figues (250 ml)
37,50 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre balsamique blanc (250 ml) item
Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre balsamique blanc (250 ml)
34 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre de citron (250 ml) item
Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre de citron (250 ml)
33,50 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre de figues (250 ml) item
Duo huile d'olive NOIRE & Vinaigre de figues (250 ml)
37,50 $

Sans gluten. Coffret cadeau prêt à offrir! C'est le parfait cadeau d'hôte, ou pour souligner un événement, remercier une personne spéciale, ou comme petite pensée pour tous ceux qui apprécient les ingrédients de qualité.

Savon de cuisine Citron, romarin et café (135 g) item
Savon de cuisine Citron, romarin et café (135 g)
16 $

Savon de cuisine contenant 70% d'huile d'olive La Belle Excuse. Il est très efficace dans la cuisine pour enlever de vos mains toutes les odeurs d'ail, d'oignon et de poisson.

Savon pompe à mains rafraîchissant (200 ml) item
Savon pompe à mains rafraîchissant (200 ml)
19 $

Biodégradable, ce savon à base d’huile d’olive La Belle Excuse laisse les mains impeccablement propres et douces. Renommée pour ses propriétés, l’huile d’olive purifie les peaux sensibles et protège l’épiderme de l’assèchement causé par la déshydratation.

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