Fondation Maman, BB & Co.

Adhésion

Cercle de femmes fév à juin

Cercles de Femmes – Cohorte février à juinÇa recommence ! Et on sait à quel point c’était attendu.Après une première année riche en échanges, en vulnérabilité et en transformations humaines, les Cercles de Femmes de Maman bb & Co. reprennent dès février avec une nouvelle cohorte de février à juin, à raison d’une rencontre par mois.Les Cercles de Femmes sont des espaces intimes, structurés et profondément bienveillants, pensés pour permettre aux femmes de se déposer, de parler librement et d’être accueillies telles qu’elles sont, sans pression et sans jugement.🗓️ Dates de la cohorte26 février 26 mars30 avril28 mai18 juin🕕 Horaire : Jeudi soir de 18h à 21h sauf pour la première soirée nous vous attendons dès 17h.📍 Lieu : Le Tiers-Lieu situé au 1200 Boulevard Saint-Martin Ouest à Laval suite 130.À quoi s’attendre lors d’un Cercle de FemmesChaque rencontre offre un espace sécuritaire où tu pourras :te déposer librement, sans obligation de parlerpartager ce que tu vis, à ton rythmebriser l’isolementcréer des liens authentiques avec d’autres femmesrepartir plus outillée, plus légère et plus connectéeIl n’y a aucune thématique imposée : tu viens avec ce qui est là pour toi. Tu peux parler… ou simplement écouter.🌿 Formule cohorte & participation à la carteLa formule en cohorte (février à juin) permet un véritable cheminement collectif et une continuité dans les échanges. Il est toutefois aussi possible de participer à la carte (drop-in) selon tes disponibilités.🤍 Accompagnement professionnelNous aurons encore une fois la chance, le plaisir et la grâce d’être accompagnées par Tania Angibeau, de La Maison de Réconciliation, qui guidera ces Cercles avec douceur, justesse et une grande capacité à tenir l’espace. Sa présence est rassurante, sécurisante et profondément transformatrice.🍰 Partenaires officielsParce que le soin passe aussi par les petits détails qui font du bien, nous sommes heureuses de pouvoir compter sur nos partenaires pour cette cohorte :La Dolce – desserts et douceursShirlz Charcuterie – bouchées de charcuterie, fruits et fromagesLa Tiers-Lieu - espace parfait pour nous accueillir🌸 Pour qui ?Que tu sois déjà venueQue tu hésites depuis longtempsOu que tu sentes simplement que « c’est pour toi »Les Cercles de Femmes sont ouverts à toutes les femmes, peu importe l’âge, la réalité ou le parcours.✨ Les places sont limitées afin de préserver l’intimité et la qualité des échanges. Les inscriptions sont maintenant ouvertes.Nous avons tellement hâte de vous accueillir pour cette nouvelle étape 🤍