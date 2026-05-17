Partenaire de Fondation Maman, BB & Co.
Devenez partenaire de Maman, bb & Co.Chez Maman, bb & Co., nous bâtissons un village où les mères peuvent s’épanouir librement, sans culpabilité ni jugement. Notre fondation à but non lucratif déconstruit les stéréotypes liés à la maternité et redonne du pouvoir aux femmes à travers des conférences, cercles de femmes, campagnes de sensibilisation et projets d’empowerment.Mais notre force, c’est aussi notre communauté engagée : des mères ambitieuses, des allié·es, des familles et des partenaires qui valorisent les entreprises locales, humaines et solidaires. Pourquoi devenir partenaire ?En rejoignant notre réseau, vous obtenez :Une visibilité directe auprès d’une communauté active et loyale.Une place dans notre banque officielle de partenaires, consultée en continu par nos membres.La possibilité d’être présent·e dans nos événements, et même d’y prendre la parole.Des recommandations authentiques de la part de notre équipe et de nos membres.L’occasion de soutenir une cause porteuse de sens tout en propulsant votre entreprise.Et bien sûr… plus de ventes et de nouveaux clients.Comment ça marche ?Vous choisissez l’avantage que vous souhaitez offrir à nos membres (rabais, bonus, service gratuit, code promo exclusif…), et nous, on s’occupe de mettre votre entreprise en lumière.Nous tenons à vous informer que, dans le cadre de nos partenariats, il est possible que d’autres partenaires œuvrent dans un domaine d’activité similaire au vôtre.Cependant, afin de garantir une expérience équilibrée et pertinente pour tous, nous veillons à limiter le nombre de partenaires provenant d’un même secteur lors de nos événements. Cette approche nous permet d’assurer une belle visibilité à chacun, tout en maintenant une diversité cohérente et enrichissante pour notre communauté.Investissement : 150 $ / annéeUn petit geste qui crée un grand impact : bâtir des liens durables, soutenir les mères d’aujourd’hui et faire partie d’un mouvement qui change la société.Parce que changer le monde, ça se fait ensemble.Et notre communauté est prête à vous accueillir. *Le tarif de partenariat actuel de 150 $/année est offert pour une durée limitée et pourra être ajusté sans préavis. En devenant partenaire maintenant, vous profitez du tarif en vigueur.Devenez partenaire maintenant !