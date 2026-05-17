Fondation Maman, BB & Co.
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Notre mission

La fondation Maman bb & Co. bâtit un village pour les femmes et les mères afin d’alléger la charge mentale, briser l’isolement et redonner du pouvoir. Nous créons des espaces où elles peuvent s’épanouir pleinement, sans culpabilité ni jugement.
Événements passés
Événements passés
Cercle de Femmes Rive-Sud
Événement
Cercle de Femmes Rive-Sud
mai 17, 11:00 - 3:00 PM UTC−4
239 Rue Saint-Charles O, Longueuil, QC J4H 1E1, Canada
Conférence Au-delà des mots | Dans l'espoir de donnée vie 2
Événement
Conférence Au-delà des mots | Dans l'espoir de donnée vie 2
avr. 27, 5:30 - 9:00 PM UTC−4
2150 A. des Laurentides, Laval, QC H7T 0N1, Canada
Brunch – L'avant-goût du succès !
Événement
Brunch – L'avant-goût du succès !
mars 8, 11:00 - 3:00 PM UTC−4
8045 boulevard Lévesque Est, Laval, Québec H7A3W5
Maman en mouvement
Événement
Maman en mouvement
févr. 21, 5:00 - 9:00 PM UTC−5
13080 R. Sherbrooke E, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, QC H1A 3W2, Canada
Cercle de femmes - 27 novembre
Événement
Cercle de femmes - 27 novembre
nov. 27, 5:00 - 9:00 PM UTC−5
1200 Blvd. Saint-Martin O, Laval, QC H7S 2E4, Canada
Conférence Au-delà des mots - Dans l'espoir de donner vie.
Événement
Conférence Au-delà des mots - Dans l'espoir de donner vie.
nov. 22, 3:00 - 6:00 PM UTC−5
2150 A. des Laurentides, Laval, QC H7T 0N1, Canada
Lancement - Maman en mouvement
Événement
Lancement - Maman en mouvement
oct. 25, 10:00 - 2:00 PM UTC−4
2901 R. de Louvain Est, Montréal, QC H1Z 2T2, Canada
Autres façons de nous soutenir
Cercle de femmes fév à juin
Adhésion
Cercle de femmes fév à juin
Cercles de Femmes – Cohorte février à juinÇa recommence ! Et on sait à quel point c’était attendu.Après une première année riche en échanges, en vulnérabilité et en transformations humaines, les Cercles de Femmes de Maman bb & Co. reprennent dès février avec une nouvelle cohorte de février à juin, à raison d’une rencontre par mois.Les Cercles de Femmes sont des espaces intimes, structurés et profondément bienveillants, pensés pour permettre aux femmes de se déposer, de parler librement et d’être accueillies telles qu’elles sont, sans pression et sans jugement.🗓️ Dates de la cohorte26 février 26 mars30 avril28 mai18 juin🕕 Horaire : Jeudi soir de 18h à 21h sauf pour la première soirée nous vous attendons dès 17h.📍 Lieu : Le Tiers-Lieu situé au 1200 Boulevard Saint-Martin Ouest à Laval suite 130.À quoi s’attendre lors d’un Cercle de FemmesChaque rencontre offre un espace sécuritaire où tu pourras :te déposer librement, sans obligation de parlerpartager ce que tu vis, à ton rythmebriser l’isolementcréer des liens authentiques avec d’autres femmesrepartir plus outillée, plus légère et plus connectéeIl n’y a aucune thématique imposée : tu viens avec ce qui est là pour toi. Tu peux parler… ou simplement écouter.🌿 Formule cohorte & participation à la carteLa formule en cohorte (février à juin) permet un véritable cheminement collectif et une continuité dans les échanges. Il est toutefois aussi possible de participer à la carte (drop-in) selon tes disponibilités.🤍 Accompagnement professionnelNous aurons encore une fois la chance, le plaisir et la grâce d’être accompagnées par Tania Angibeau, de La Maison de Réconciliation, qui guidera ces Cercles avec douceur, justesse et une grande capacité à tenir l’espace. Sa présence est rassurante, sécurisante et profondément transformatrice.🍰 Partenaires officielsParce que le soin passe aussi par les petits détails qui font du bien, nous sommes heureuses de pouvoir compter sur nos partenaires pour cette cohorte :La Dolce – desserts et douceursShirlz Charcuterie – bouchées de charcuterie, fruits et fromagesLa Tiers-Lieu - espace parfait pour nous accueillir🌸 Pour qui ?Que tu sois déjà venueQue tu hésites depuis longtempsOu que tu sentes simplement que « c’est pour toi »Les Cercles de Femmes sont ouverts à toutes les femmes, peu importe l’âge, la réalité ou le parcours.✨ Les places sont limitées afin de préserver l’intimité et la qualité des échanges. Les inscriptions sont maintenant ouvertes.Nous avons tellement hâte de vous accueillir pour cette nouvelle étape 🤍
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Devenez membre de Maman, bb & Co. Chez Maman, bb & Co., nous ne faisons pas que des événements :nous bâtissons un véritable village où chaque membre trouve soutien, inspiration et ressources pour s’épanouir pleinement.En devenant membre, vous bénéficiez de :✨ Des prix préférentiels sur tous nos événements.✨ Des tirages cadeaux exclusifs réservés à nos membres.✨ Des surprises spéciales offertes par nos partenaires.✨ Un accès à notre répertoire officiel de partenaires qui vous offre des rabais.✨ Des événements privés et exclusifs aux membres.✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !Adhésion annuelle : 100 $Un petit geste qui vous ouvre les portes d’un grand village où règnent solidarité, bienveillance et ambition.Notre membership est ouvert à toutes et tous : homme ou femme, parent ou pas, toute personne qui souhaite soutenir la cause et profiter des avantages est la bienvenue.Parce qu’un village, ça change tout. Devenez membre maintenant!
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Partenaire de Fondation Maman, BB & Co.
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Devenez partenaire de Maman, bb & Co.Chez Maman, bb & Co., nous bâtissons un village où les mères peuvent s’épanouir librement, sans culpabilité ni jugement. Notre fondation à but non lucratif déconstruit les stéréotypes liés à la maternité et redonne du pouvoir aux femmes à travers des conférences, cercles de femmes, campagnes de sensibilisation et projets d’empowerment.Mais notre force, c’est aussi notre communauté engagée : des mères ambitieuses, des allié·es, des familles et des partenaires qui valorisent les entreprises locales, humaines et solidaires. Pourquoi devenir partenaire ?En rejoignant notre réseau, vous obtenez :Une visibilité directe auprès d’une communauté active et loyale.Une place dans notre banque officielle de partenaires, consultée en continu par nos membres.La possibilité d’être présent·e dans nos événements, et même d’y prendre la parole.Des recommandations authentiques de la part de notre équipe et de nos membres.L’occasion de soutenir une cause porteuse de sens tout en propulsant votre entreprise.Et bien sûr… plus de ventes et de nouveaux clients.Comment ça marche ?Vous choisissez l’avantage que vous souhaitez offrir à nos membres (rabais, bonus, service gratuit, code promo exclusif…), et nous, on s’occupe de mettre votre entreprise en lumière.Nous tenons à vous informer que, dans le cadre de nos partenariats, il est possible que d’autres partenaires œuvrent dans un domaine d’activité similaire au vôtre.Cependant, afin de garantir une expérience équilibrée et pertinente pour tous, nous veillons à limiter le nombre de partenaires provenant d’un même secteur lors de nos événements. Cette approche nous permet d’assurer une belle visibilité à chacun, tout en maintenant une diversité cohérente et enrichissante pour notre communauté.Investissement : 150 $ / annéeUn petit geste qui crée un grand impact : bâtir des liens durables, soutenir les mères d’aujourd’hui et faire partie d’un mouvement qui change la société.Parce que changer le monde, ça se fait ensemble.Et notre communauté est prête à vous accueillir. *Le tarif de partenariat actuel de 150 $/année est offert pour une durée limitée et pourra être ajusté sans préavis. En devenant partenaire maintenant, vous profitez du tarif en vigueur.Devenez partenaire maintenant !
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https://www.mamanbbco.com/

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