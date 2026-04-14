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Ensemble pour le cinéma québécois !

Pour continuer notre mission, nous avons besoin de vous. Votre soutien est précieux : il permet à la Fondation de poursuivre ses activités et, surtout, de renforcer ses actions en faveur des plus jeunes.Québec Cinéma est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes, artisan·e·s et professionnel·le·s par la promotion et l’éducation. Soutenir la Fondation Québec Cinéma, c’est contribuer directement à sa mission de faire rayonner le cinéma d’ici, et plus notamment dans le cadre de ses actions menées auprès des plus jeunes. Plus que jamais, votre soutien est essentiel pour nous permettre de poursuivre cette mission. Chaque don, petit ou grand, contribue à nos activités et initiatives variées. Merci de faire partie de cette belle aventure en soutenant le cinéma québécois! À titre d’organisme de charité, Québec Cinéma est en mesure d’émettre des reçus pour tout don.