Souper-bénéfice Québec Cinéma | Montréal Plaza

Votre accès au Souper-bénéfice pour 1 personne :

Cocktail de bienvenue, menu 4 services avec accords mets et vins sélectionnés par le sommelier. En présence d'artistes et de créateur·rices du cinéma québécois.





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